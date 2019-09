La Sestrese si aggiudica il memorial "Sergio Carpanese"

Alla Sestrese, di Sestri Ponente, l'edizione 2019 di quel Memorial “Sergio Carpanese” che anche quest’anno il Follo Calcio non ha mancato di dedicare all’indimenticato gestore per tanto tempo delle strutture sportive follesi e in loco apprezzato ciclista. Al termine premiazioni a cura dell’assessore allo Sport locale: Pasquale Giacomobono (e di tutta la dirigenza biancoblu a cominciare dal Direttore generale Piero Rovani).

Il torneo, primo in questa nuova stagione al Follo, era riservato all’annata 2007 della categoria Esordienti; ecco com’è andata alla Cittadella dello Sport...

Girone A

Rivasamba-Carrarese 0-1, Castiglioncello-Rivasamba 0-2, Carrarese-Castiglioncello 1-0.

Girone B

Sporting Pietrasanta-Entella 0-2, Oltrera Pontedera-Sporting P. 6-0, Entella-Oltrera P. 2-2.

Girone C

Sestrese-Spezia 3-0, Picchi-Sestrese 0-2, Spezia-Picchi 1-2.

Girone D

Follo-Borgoratti 0-2, Monsummano-Follo 2-0, Borgoratti-Monsummano 0-2.

Nel pomeriggio altri tre raggruppamenti sulla base dei risultati “mattutini”…

Gruppo Oro

Carrarese-Sestrese 1-4, Sestrese-Entella 3-2, Monsummano-Entella 2-5, Carrarese-Monsummano 3-3.

Gruppo Argento

Rivasamba-Picchi 1-0, Borgoratti-Oltrera 9-5, Rivasamba-Oltrera 5-2, Borgoratti-Picchi 1-1.

Gruppo Bronzo

Castiglioncello-Spezia 1-1, Follo-Sporting 4-0, Spezia-Sporting 11-1, Castiglioncello-Follo 4-0.

Questa la conseguente classifica finale: 1. Sestrese, 2. Entella, 3. Carrarese, 4. Monsummano, 5. Rivasamba, 6. Oltrera, 7. Picchi, 8. Borgoratti, 9. Castiglioncello, 10. Follo, 11. Spezia, 12. Sporting Pietrasanta.