La Rappresentativa Reg. U17 prepara a Levanto il Torneo delle Regioni 2020

“Ok” la seduta d’allenamento della Rappresentativa regionale ligure Under 17 che, in vista dell’annuale Torneo delle Regioni nella sua edizione 2020, il tecnico Gianluigi Rusca ha convocato al “Raso Scaramuccia” di Levanto.

Questi i giocatori radunati per l’occasione a Moltedi: Tommaso Andreoli, Gaboardi e Bertacchini dell’ Arci Pianazze, Davide Andreoli, Campoli e Forasassi del Canaletto Sepor, Bertoncini e Farina del Ceparana, Gigante, Giuliano, Massini, Murati e Taggiasco del D. Bosco Sp, Ferreira del Levanto, Guzzoni, Maggiari, Pellegrini e Tartarini della Tarros Sarzanese, Bassi e Cima del Valdivara 5 Terre e Stradini della Fezzanese.

Del Don Bosco Spezia, seguito a ruota dalla Tarros Sarzanese la rappresentanza più folta, ma al centro delle attenzioni (probabilmente quale giovane idolo di casa) forse soprattutto quel Pedro Ferreira de Veiga che nel Levanto gioca in realtà soprattutto a livello Juniores come “sotto leva”. Il giovanissimo biancoceleste è peraltro andato molto bene.

In lui, centrocampista avanzato d’annata 2003 e con un passato nel “vivaio” dell’ Entella a Chiavari, magari persino un po’ di “esotico” a cui deve nome e cognome…se è levantese da parte di mamma difatti, il padre è di Coimbra, la cosiddetta capitale culturale del Portogallo; in quanto sede di antica e quotata università.