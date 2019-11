La Juniores Nazionale della Fezzanese mantiene il primato e fa una doppia dedica

La Spezia - Continua il momento positivo della Juniores Nazionale della Fezzanese che nel secondo match consecutivo tra le mura amiche del "Franco Cimma" di Pagliari si impone di misura con una rete nella ripresa sui pari età della Lucchese confermandosi capolista del Girone G a pari punti con la Sangiovannese uscita vittoriosa dallo scontro in casa del Tuttocuoio.



Per questa partita i ragazzi di mister Bonati sono scesi in campo con un segno rosso dipinto sulla guancia destra in segno di solidarietà nella giornata contro la violenza sulle donne. Al termine hanno poi voluto dedicare la vittoria al Responsabile dell'Area Tecnica Giuseppe Celentano che in settimana ha subito un intervento alla caviglia rotta il sabato precedente proprio al "Franco Cimma" di Pagliari al termine della gara della Juniores Nazionale.



A cercare di rompere per prima l'equilibrio ci prova la Lucchese al 5° minuto con un tiro da fuori area di Angeli che si spegne direttamente sul fondo. La risposta della Fezzanese si fa attendere fino al 18° quando un tiro dalla distanza di Frolla scheggia la parte alta della traversa. La gara, sotto una pioggia battente, vive di poche emozioni e risulta veramente molto equilibrata. Al 42° la partita si sbloccherebbe: conclusione in diagonale di Frolla e respinta corta del portiere Mazzotta sulla quale si avventa come un falco Andrea Salku che insacca il vantaggio della Fezzanese, ma l'arbitro annulla la rete sul segnalazione dell'assistente arbitrale rilevando una posizione di fuorigioco dello stesso Andrea Salku. Squadre al riposo negli spogliatoi sul parziale invariato.



Nella ripresa poco da segnalare fino 70° quando per uno scontro fortuito con un compagno è costretto ad uscire il portiere ospite Mazzotta sostituito dal collega Mattugini. Il gioco rimane fermo per circa 11' minuti per consentire le cure del caso e il trasporto al Pronto Soccorso della Spezia al N°1 della Lucchese. Quando la partita riprende si segnala all'82° il vantaggio fezzanotto con il neo entrato Carlini che sigla direttamente su calcio di punizione la sua quarta rete stagionale. All'88° seconda traversa della partita colpita da Frolla con un gran tiro. Finisce così con la vittoria locale, il primato in classifica mantenuto e la doppia dedica.



Tabellino



Fezzanese - Lucchese 1 - 0

Marcatore: 82° Carlini



Note: ammoniti Maglione (F), A. Salku (F), Santini (L), angoli 3 - 1, rec. 0' e 11'



Fezzanese: Moscolini, Russi, Ascoli, Ambrosi, Piazza, M. Salku, A. Salku, Fabiani, Maglione, Pieri, Frolla. All. Bonati

A disp.: Ravecca, Centi, Manfredini, Parziale, Simoni, Pierotti, Lazzari, Carlini, Franceschi.



Lucchese: Mazzotta, Cantone, Angeli, Bianchi, Santini, Cinelli, Maltese, Lattula, Sgrilletti, Lenzi, Yener. All.

A disp.: Mattugini, Matteoni, Iannello, Iosif Sabin, Fambrini.



Arbitro: Sig. Cesare Sandri della Sez. AIA della Spezia

Assistenti: Sig. Maggi Benedetto della Sez. AIA della Spezia e Sig. Christopher Terenziani della Sez. AIA della Spezia