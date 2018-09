La "Follo Cup" è del Livorno

La formazione toscana si impone nella manifestazione organizzata dal Follo 2012 nella categoria Esordienti 2006

Follo - Va al Livorno la “Follo Cup” che, per la classe 2006 della categoria degli Esordienti, il Follo Calcio ha organizzato (allo stadio follese) con inizio subito dopo l’allenamento domenicale della prima squadra dello Spezia. Alla fine, premiazioni a cura dell’assessore locale allo Sport, Benito Lazzoni; insieme al d.g. biancoblu Piero Rovani: a seguire i risultati in quella che era la fase iniziale.

Girone A

Venturina-A. Pianazze 1-1, Pianazze-Tau 1-4, Tau-Venturina 1-0.

Girone B

V. Comeana-A. Casassa 5-0, Casassa-Livorno 0-8, Livorno-Comeana 2-0.

Girone C

Levante-Follo 1-0, Follo-V. Entella 2-2, Entella-Levante 2-2.

Girone D

Oltrera-Bogliasco 2-0, Bogliasco-Spezia 3-0, Spezia-Oltrera 1-0.

Nel pomeriggio avanti con tre raggruppamenti, in uno hanno confluito le prime di quelli mattutini, in uno le seconde e in un le terze. Di seguito gli “score”.

Gruppo Oro

Tau-Levante 1-0, Livorno-Tau 2-2 e successo del Livorno agli shoot-out, Oltrera-Livorno 1-6 e Levante-Oltrera 1-1 e siccesso del Levante agli shoot-out.

Gruppo Argento

Entella-Venturina 1-1 e vittoria del Venturina agli shoot-out, Bogliasco-Comeana 1-0, Venturina-Bogliasco 2-1 ed Comeana-Entella 1-1 con vittoria dell’ Entella agli shoot-out.

Gruppo Bronzo

Pianazze-Spezia 0-2, Follo-Pianazze 0-2, Casassa-Follo 1-5 e Spezia-Casassa 5-0.

Questa infine la classifica finale…

Livorno, 2. Tau Altopascio, 3. Levante, 4. Oltrera Pontedera, 5. Venturina Li, 6. Bogliasco, 7. Virtus Entella, 8. Virtus Comeana Po, 9. Spezia, 10. Arci Pianazze, 11. Follo, 12. Anpi Casassa.

Per concludere premio a Lorenzo Capasso del Comeana come miglior portiere e a Mattia Huqi, ex-aequo con Lorenzo Biagioni pure del Livorno, in qualità di miglior giocatore.