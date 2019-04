La Foce trionfa nel “ Mirabilandia Kids Festival” a Cesenatico

La Spezia - Gli spezzini della Foce si aggiudicano il trofeo “Mirabilandia Kids Festival” rituale kermesse del calcio giovanile giunta alla 22^a edizione, la “celeste” 2007 della Spezia capitanati da Mattia Specchia alzano il prestigioso trofeo in terra emiliana dopo aver vinto tutte le gare del torneo.

La manifestazione si è svolta a Cesenatico presso il centro polivalente dell’ex Cesena calcio ora Nuova Virtus Cesena dal 19 alla vigilia di Pasqua, la compagine spezzina era inserita nel raggruppamento A con i locali della NuovA Virtus Cesena il Valceresio Audax Varese A e il Neugries Bolzano B. L’altro girone era composto dal Penta Platea Sondrio,Lallio calcio Bergamo,Valceresio Audax Varese B e dal Neugries Bolzano A. Nel dettaglio il cammino della “celeste” di mister Mimmo Amoroso : Nella gara inaugurale netta vittoria contro la N.V. Cesena per 6-2 con quattro reti di Carino e due di Marrtelli, nel secondo match successo per 3-1 contro il Valceresio Audax Varese B con i sigilli di Carino(2) e Mambrini, nella terza gara vittoria con il classico risultato all’inglese (2-0) contro i Neugries Bolzano B con i punti di Martelli e Lazzini. Nella tiratissima finale la vittoria di misura (1-0) contro i Neugries Bolzano A porta la firma di Lazzini, punto che consente ai compagni di impadronirsi del trofeo.

Un raggiante mister sintetizza la positiva trasferta fuori regione : “Si è rivelata ottima l’esperienza fatta in questa ultima manifestazione, dove ci ha messo a confronto con diverse realtà calcistiche e non di molte regioni italiane, dove soprattutto si è evidenziato la reale crescita del nostro gruppo. Squadra che non ha fatto altro che aggiungere un altro tassello al puzzle della splendida annata, basti pensare che in 23 gare di campionato nelle due fasi sia quella invernale e primaverile si è collezionato 19 vittorie, 2 pareggi e due sole sconfitte. Numeri corredati da ben 137 reti realizzate, subendone 16 , il tutto per l’immensa gioia dei genitori, dirigenti e collaboratori della società presieduta dall’inossidabile Renato Rossello.”



Di seguito la rosa a disposizione di mister Domenico Amoroso coadiuvato dai dirigenti Luca Codeglia, Antonio Perrucci e Lorenzo Biggi :

Portieri Pietro Ferrari e Nicolas Martera, nel reparto difensivo Matteo Specchia, Alessio Ravecca, Mattia Mancardi, Matteo Cullino e Jacopo Biggi, a centrocampo Alessandro Bisogno, Simone Mambrini, Emiliano Codeglia, Davide Petrucci e Mattia Martelli, in attacco Leonardo Lazzini, Lorenzo Carino e Edoardo Scolaro