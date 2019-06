La Fezzanese conferma anche mister Bonati

Dopo Sabatini per la Prima Squadra il sodalizio del Presidente Arnaldo Stradini conferma alla guida della Juniores Nazionale il tecnico spezzino. Per lui sarà la sesta annata consecutiva

La Spezia - Dopo la conferma sulla panchina della Prima Squadra per mister Sabatini la Fezzanese ha ufficializzato la conferma dell'allenatore Bonati Piergiorgio alla guida della formazione Juniores Nazionale. Per il bravo tecnico spezzino la prossima sarà la sesta stagione alla guida della formazione giovanile del sodalizio del Presidente Arnaldo Stradini. ""Sono orgoglioso di questa riconferma, la prossima sarà la sesta stagione consecutiva alla guida della Juniores." - dichiara lo stesso Bonati al sito ufficiale www.fezzanese.it che poi continua - "Per me la Fezzanese rappresenta una Società veramente al top nel panorama calcistico spezzino e non solo. Nell'ultimo biennio abbiamo svolto un lavoro incredibile e sono quindi molto soddisfatto di poter proseguire questo lavoro di crescita." Un lavoro di crescita continuo e costante quello dell'allenatore insieme al proprio staff e alla Società che ha portato nelle ultime due stagioni alla valorizzazione di tanti giovani che hanno potuto esordire in Prima Squadra oltre alla conquista del Titolo Regionale della Liguria, il piazzamento nelle prime otto Juniores d'Italia e il secondo posto nello scorso torneo Juniores Nazionale da neo promossa. "La riconferma del mister è il conseguimento di una mirata politica societaria." - dichiara il Responsabile dell'Area Tecnica Giuseppe Celentano - "Auguro a mister Bonati un anno ricco di emozioni."