L'Empoli si assicura il II Trofeo in memoria di Antonello Carpanese

Bolano. L’Empoli Football Club si aggiudica la seconda edizione del Trofeo Nazionale Antonello Carpanese, battendo in finale l’A.s.d. Alcione (Milano).

il Torneo ottimamente organizzato dalle società Asdc Ceparna Calcio e Adf Ceparana Calcio Amatori ha visto come protagoniste le compagini di:

Ceparana Calcio, Canaletto, Pontremolese, Magra Azzurri, Colli di Luni, Tarros, Pianazze, San Marco Avenza, Parma Calcio 1913, Empoli Football Club, e A.s.d. Alcione.

Le squadre oltre ad offrire un ottimo spettacolo hanno mantenuto un comportamento leale e corretto per tutta la durata del Torneo, al termine come di consueto la cerimonia delle premiazioni per tutte le compagini a cura del Vice Sindaco Paolo Adorni e dell’ Assessore alle politiche sociali Elisa Scappazzoni, unitamente a tutta la dirigenza rossonera la quale ha premiato come miglior giocatore del torneo Giulio Baroncelli dell’ Empoli Football Club.

Asdc Ceparna Calcio e Adf Ceparana Calcio Amatori ringraziano

Ristorante pizzeria Nuovo Capatò, Ristorante pizzeria Bella Napoli e Ristorante pizzeria La Tana nel Bosco per la preziosa collaborazione nell’organizzazione del torneo.

Prossimo appuntamento è per venerdì 20 e domenica 22 settembre dove a scendere in campo saranno le categorie esordienti 2008, a seguire nelle giornate del 27 e 29 settembre i pulcini a 7 annata 2009.



Le società organizzatrici Invitano tutti gli amici di Anto a partecipare e ad assistere alle gare del torneo.