L'Asd Club Levante presenta l'organigramma per la nuova stagione

La Spezia - Presentazione ufficiale dello staff e organigramma per la giovane Asd Club Levante 2017. La società sportiva, creata nel 2017 e guidata dal presidente Roberto Pistolesi, è , ad oggi, una dinamica realtà come Centro di avviamento allo Sport e Scuola Calcio. I 170 piccoli atleti possono contare sulle strutture sportive di Padre Dionisio Sporting Club e Montepertico e il direttore sportivo Franco Farnocchia ha preparato staff e dirigenti per tutte le annate, dai primi calci 2014 ai giovanissimi 2005. " Purtroppo", evidenzia il D.S. Farnocchia, " abbiamo dovuto rinunciare agli allievi 2003 e agli under 16 a causa della lilitata disponibilità di impianti per il calcio a 11 in provincia. La nostra società e parte importante dei nostri ragazzi provengono dal Comune di Portovenere. La nostra speranza di poter disporre del campo da calcio di Fezzano non è andata a buon fine, costringendoci alla rinuncia dei campionati di cui sopra.Siamo comunque molto soddisfatti per il numero importante di ragazzi e famiglie che hanno deciso i sposare il nostro progetto di calcio."



Organigramma:



Presidente: Roberto Pistolesi

Vicepresidente: Maurizio Santi

Direttore Sportivo: Farnocchia Franco

Direttore Generale: Canese Fabio

Segretario Generale: Vincenzo Flaminio

Economo: Domenico La Porta

Tesoriere: Giuseppe Lombardo

Marketing e Comunicazione: Giancarlo Milani

Cassiere: Muriel Giannini e Claudia Rebecchi



Staff Tecnici



2005 Bagnoli Marino, Libori Andrea



2007 Bragoni Daniele, Stefano Storlenghi



2008 Stefano Marrai, Massimo Daniele



2009 Fabio Barbieri, Giorgio Bosio



2010 Franco Benelli, Francesco Canepa, Daniele Galli, Garasi Stefano, Giuseppe Groccia



2011 Marco Consoli, Giuliano Andreani



2012 Fabio Canese, Di Trani Stefano



2013 Serena Bernardi, Sara Drovandi



2014 Carolina Bardine, Ilenia Morettini



Preparatori portieri: Gaspani Luca, Baracco Marcello, Guani Romano, Gaetano Ragone.



Preparatore Atletico: Baetrice Basso.