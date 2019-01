L'Alcione trionfa nella terza edizione del Trofeo dei Campioni

Va agli archivi la terza edizione del torneo nazionale organizzato dalla Tarros Sarzanese.

Sarzana ( SP ) - Ha riscosso uno strepitoso successo la III° Edizione del torneo Nazionale di calcio Trofeo dei campioni, manifestazione di calcio a livello Nazionale organizzata dalla società SSD Tarros Sarzanese a cura del responsabile Stefano Stano, che il 6 gennaio ha visto darsi battaglia venti formazioni categoria esordienti provenienti da diverse regioni.



Vera sorpresa e vincitrice della manifestazione la società dell'hinterland milanese dell'Alcione che dopo aver dominato il proprio girone con 11 gol fatti e zero subiti, supera in semifinale il Savona per 2 - 1 e nella finalissima il quotato Genoa con il risultato di 3 - 1, al terzo posto l' Aurora Pro Patria e 4° il Savona; per le società della nostra Provincia 9° posto gli aquilotti, che partecipavano sottoleva, rispettivamente 13° e 14° le due squadre della Tarros Sarzanese.



Al termine premiazioni a cura dello staff della società rossonera con il Presidente Pietrobono, il Direttore Generale Stefano Lucchi, il responsabile del torneo Stefano Stano e il responsabile della scuola calcio Alessandro Luciani, che hanno consegnato coppe e pergamene ricordo per tutte le società partecipanti, trofei per le squadre prime classificate. Premi individuali al capocannoniere Pellini e al miglior giocatore Pignata entrambi dell'Alcione, miglior portiere Grenna del Savona, miglior centrocampista De Luca della Pro Patria, miglior difensore Marchetti della Virtus Entella e miglior attaccante a Spicuglia del Genoa. Di seguito i risultati della manifestazione





Girone A

Goliardica - Pistoiese = 3 - 0 Sessarego, Guerra, Panariello

Fiorentina - Cuneo = 0 - 0

Savona - Goliardica = 2 - 0 Cafarotti, Insolito

Fiorentina - Pistoiese = 3 - 0 Batignani, Pisani, Berti

Savona - Cuneo = 3 - 0 Battitori, Giraudo, Lingua

Goliardica - Fiorentina = 1 - 0 Boero

Pistoiese - Savona = 0 - 1 De Benedetti

Cuneo - Goliardica = 0 - 1 Boero

Savona - Fiorentina = 0 - 0

Pistoiese - Cuneo = 1 - 0 Mantice

Classifica: Savona 10 P, Goliardica 9 P, Fiorentina 5 P, Pistoiese 3 P, , Cuneo 1 P,



Girone B

Tarros - Rivasamba = 0 - 1 Cappelletti

Pontedera - Virtus Entella = 0 - 1 Pellini

Pro Patria - Tarros = 2 - 1 De Luca (2), Venè

Pontedera - Rivasamba = 1 - 1 Parducci,Torriglia

Virtus Entella - Pro Patria = 0 - 0

Tarros - Pontedera = 1 - 0 Chiodetti

Rivasamba - Pro Patria = 0 - 2 Conca, Gentile

Virtus Entella - Tarros = 4 - 0 Ricelli, Traniello, Muca, Bottaro

Pro Patria - Pontedera = 2 - 1 Fazio (2), Bacciardi

Rivasamba - Virtus Entella = 0 - 0

Classifica: Pro Patria 10 P, Virtus Entella 8 P, Rivasamba 5 P, Tarros 3 P, , Pontedera 1 P, ,



Girone C

Carrarese - Tau calcio = 3 - 1 Tognoni, Toracca, Amato, Bozzi

Genoa - Venturina = 1 - 0 Spicuglia

Casateserogoredo - Carrarese = 1 - 1 Corti, Cucurnia

Genoa - Tau Calcio = 1 - 0 Spicuglia

Venturina - Casateserogoredo = 2 - 1 Piazza (2), Mout

Carrarese - Genoa = 0 - 3 Spicuglia, Dall' Asta (2)

Tau calcio - Casateserogoredo = 0 - 0

Carrarese - Venturina = 0 - 1 Micheli

Casateserogoredo - Genoa =0 - 1 Pastore

Tau Calcio - Venturina = 0 - 2 Piazza (2)

Classifica : Genoa 12 P, Venturina 9 P, Carrarese 4 P, Casateserogoredo 2 P, Tau calcio 1 P



Girone D

Spezia - tarros 07 = 2 - 0 Cristodaro, Vicari

Gavorrano - Maliseti = 0 - 2 Serra, Marrano

Alcione - Spezia = 0 - 0

Gavorrano - Tarros 07 = 0 - 0

Maliseti - Alcione = 0 - 3 Altomonte, Pellini (2)

Spezia - Gavorrano = 4 - 0 Bordoni, Vicari (3)

Tarros 07 - Alcione = 0 - 5 Guerrisi, Altomonte, Gusberti, Pellini (2)

Spezia - Maliseti = 0 - 1 Occhini

Alcione - Gavorrano = 3 - 0 Altomonte, Gusberti, Argint

Tarros 07 - Maliseti = 0 - 1 Marrano

Classifica: Alcione 10 P, Maliseti 9 P, Spezia 4 P, Tarros 07 1 P, Gavorrano 1 P



Girone 1° / 4° Posto

Savona - Alcione = 1 - 2 Insolito, Altomonte - Pellini

Genoa - Pro Patria = 3 - 2 Pastore, Spicuglia, Moramaro, Fazio, Lucifaro

Finale 3° / 4° Posto = Savona - Pro Patria = 0 - 1 De Luca

Finale 1° / 2° Posto = Alcione - Genoa = 3 -1 Mazzola, Argint, Guerrisi, Piazza



Girone 5° / 8° Posto

Goliardica - Maliseti = 0 - 0 ( 4 - 2 dcr )

Venturina - Entella = 0 - 0 ( 4 - 2 dcr )

Finale 7° / 8° Posto Maliseti - Entella = 0 - 2 Bottaro, Traniello

Finale 5° / 6° Posto Goliardica - Venturina = 1 -1 (5 -4 dcr) Tiby, Massini



Girone 9° / 12° Posto

Fiorentina - Spezia = 0 - 2 Burattini, Marchini

Carrarese _ Rivasamba = 1 - 2 Menchinelli, Conti, Torriglia

11° / 12° Posto Fiorentina - Carrarese = 2 - 2 Forzieri, Bonecchi,Cucurnia (2)

9° / 10° Posto Spezia - Rivasamba = 0 - 0 ( 8-7 d,c,r)



Girone 13° / 16° Posto

Pistoiese - Tarros 07 = 0 - 0 ( 2 - 4 dcr )

Casatese - Tarros Sarzanese = 1 - 1 ( 5 - 6 dcr ) Mout, Caprino

15° / 16° Posto Pistoiese - Casateserogoredo = 0 - 1 Mout

13° / 14° Posto Tarros 07 - Tarros Sarzanese = 2 - 5 Scopis, Viola Caprino (2), Fregosi, Di Salvo, Dumani



Girone 17° / 20° Posto

Cuneo - Gavorrano = 4 - 0 Montà, Gozzarino, Bernardi (2)

Tau Calcio - Pontedera = 2 - 2 ( 2 - 4 dcr ) Bozzi (2) Scotto, Arcidiacono

19° / 20° Posto Gavorrano -Tau Calcio = 3 - 2 Foderi (3) Giusti, Borzi, Attinasi, Martorana

17° / 18° Posto Cuneo -Pontedera = 3 - 1 Berardo, Ghibaudo, Montà



Classifica finale

1) Alcione

2) Genoa

3) Pro Patria

4) Savona

5) Gogliardica

6) Venturina

7) Entella

8) Maliseti Tobbianese

9) Spezia Calcio

10) Rivasamba

11) Carrarese

12) Fiorentina

13) Tarros Sarzanese 2006

14) Tarros Sarzanese 2007

15) Casateserogoredo

16) Pistoiese

17) Cuneo

18) Pontedera

19) Tau Calcio

20) Gavorrano



Queste le rose delle formazioni spezzine:

Tarros Sarzanese 2006: Cavazzoni, Pellegrini, Filipetti, Fregosi, Losso, Mazzi, Bergitto, Cogliolo, Di Pace, Di Salvo, Caprino, Chiodetti, Dumani, Venè, Landi, all. Borghini e Marconi



Tarros Sarzanese 2007: Agolli, Spera, Scopis, Soldati, Simonini, Spadoni, Mastrini, Viola, Vernazza, Taponecco, Lugeri, Paita, all. Foschi



Spezia: Baldetti, Banti, Benassi, Bordoni, Burattini, Corrado, Cristodaro, Felici, Franchetti, Guerisoli, Lorenzelli, Marchini, Nicolai, Vicari, All. Tonelli e Trifoni