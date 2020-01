L'Alcione trionfa nella IV edizione del Torneo dei Campioni

Sarzana ( SP ) - Lunedì 06 Gennaio 2020 si è giocata il torneo Nazionale di calcio " IV° Edizione Torneo dei campioni " riservato categoria Esordienti 2007. Ennesimo capolavoro del responsabile delle manifestazioni della Tarros Sarzanese Stefano Stano che ha riunito un imponente batterie di squadre provenienti da diverse Regioni d' Italia, ben 25 società divise in cinque gironi:

Girone A: Genoa, Carrarese, Ceparana, Oltrera Pontedera, Rivasamba

Girone B: Spezia, Città di Pontedera, Follonica Gavorrano, Capezzano Pianore, Goliardica Polis

Girone C: Pisa, Arci Pianazze, Venturina, Tau calcio Altopascio, ASD Alcione

Girone D: Livorno, Canaletto, Prato, Margine Coperta, Savona

Girone E: Pistoiese, Tarros Sarzanese, Ac. Livorno, Pisa Ovest, U.S. Inveruno

Alla conclusione dei gironi di qualificazione, sono approdate al girone dei 1° classificati Genoa, Spezia, ASD Alcione, Livorno e Tarros Sarzanese che hanno vinto i rispettivi raggruppamenti; a trionfare per il secondo anno consecutivo la società dell' hinterland milanese dell' Alcione che vince tutti gli incontri del girone finale e si aggiudica con pieno merito l'importante manifestazione; visto l'altissima qualità del torneo, grandissimo piazzamento per la Tarros Sarzanese che si piazza al 4° posto, e ottimo il torneo anche per le altre due società spezzine Pianazze e Canaletto che si piazzano rispettivamente 9° e 10°. Al termine premi per tutti i partecipanti con menzioni speciali per Dibaccari dell' Alcione come capocannoniere, Vendola del Genoa come miglior portiere e Ravecca Edoardo come miglior giocatore del torneo.