Juniores, quattordicesima vittoria stagionale per il Don Bosco Spezia Calcio

I salesiani mantengono invariati i punti di vantaggio dalla seconda, mentre il Cadimare compie un mezzo passo falso in casa del Rupinaro. Bene il Colli Ortonovo, mentre la Tarros Sarzanese conquista il derby.

La Spezia - L'ennesimo sabato che incorona il Don Bosco Spezia Calco. I salesiani di Tesconi si confermano, se ancora qualcuno nutre dei dubbi, di un altro pianeta e mettono più di un piede nel prossimo campionato Juniores di Eccellenza dopo la vittoria, netta e meritata, contro il Ceparana. In chiave play-off si registrano le vittorie importanti messe a segno dal Colli Ortonovo, Tarros Sarzanese e Golfo Proreccocamogliavegno, mentre perde momentaneamente il treno il Cadimare, quest'ultimo bloccato dal Rupinaro, fanalino di coda del campionato. In coda importante successo del Casarza Ligure.



La copertina di giornata è per Ninotti ( Colli Ortonovo ), Bacigalupo e Fiorani del Casarza Ligure, tutti a segno con una doppietta nei rispettivi incontri. Nota di merito per la capolista Don Bosco Spezia Calcio, unica compagine ancora a secco di sconfitte, che può vantare il miglior attacco con 55 reti e la miglior difesa, assieme alla Tarros Sarzanese, con solamente 15 reti incassate.



I numeri di giornata - La diciassettesima giornata è stata una giornata ricca di marcature. Infatti sono be 25 le reti realizzate, otto delle quali nella sola partita che ha visto trionfare il Casarza Ligure contro la Santerenzina. Fattore campo che ha fatto da padrone con 5 vittorie interne, quelle conquistate da Casarza Ligure, Colli Ortonovo, Don Bosco Spezia Calcio, Golfo Proreccocamogliavegno e Tarros Sarzanese, mentre due sono le partite che sono terminate in pareggio.



Non conosce soste la corsa solitaria del Don Bosco Spezia Calcio, mentre Colli Ortonovo e Tarros Sarzanese si confermano in zona play-off - 44 punti conquistati, frutto di 14 vittorie, 2 pareggi e nessuna sconfitta, 55 reti all'attivo e solamente 15 al passivo. Numeri che evidenziano il bellissimo campionato della capolista Don Bosco Spezia Calcio che sta eguagliando, sabato dopo sabato, lo stesso cammino che lo scorso anno fece il Magra Azzurri di mister Currenti. L'ultima vittoria, la quattordicesima stagionale, dei rossoneri di Tesconi è quella conquistata contro il Ceparana Calcio, quest'ultimo sconfitto dalle reti realizzate da Nicolini, Raggi e del solito Pieri per il definitivo 3-1. Al secondo posto troviamo le formazioni spezzine del Colli Ortonovo e della Tarros Sarzanese. I ragazzi di mister Fabiani travolgono la Calvarese grazie alle reti di Ninotti, autore di una doppietta, Toracca e Stagnoni, mentre i rossoneri di Leone conquistano l'atteso derby contro il San Lazzaro Lunense grazie alle reti di Braglia, Vernazza e Cucchi. Complice il mezzo passo falso del Cadimare Calcio bloccato sul risultato di parità dal Rupinaro, fanalino di coda del campionato, sale in zona play off la formazione del Golfo Proreccocamogliavegno. Al “San Rocco” di Recco decidono le reti di Canovi e Barella, con nel mezzo in momentaneo pareggio ospite firmato dal calcio di rigore trasformato da Barbieri. Le reti di Vernazza, Canepa, Fiorani e Bagicalupo, entrami a segno con una doppietta, consento al Casarza Ligure di batte la Santerenzina e di sorpassare in classifica il Ceparana Calcio. Botta e risposta tra Del Bene e Androne e cosi termina 1-1 la sfida del Raso Scaramuccia di Levanto tra il Levanto Calcio ed il Rapallo. Prossimo turno - Cadimare – Colli Ortonovo; Calvarese – Tarros Sarzanese; Caperanese – Don Bosco Spezia Calcio; Ceparana – Casarza Ligure; San Lazzaro Lunense – Levanto Calcio; Santerenzina – Golfo Proreccocamogliavegno; Sori – Rapallo.



Risultati diciassettesima giornata

Casarza Ligure – Santerenzina 7-1

Colli Ortonovo – Calvarese 4-1

Don Bosco Spezia Calcio – Ceparana 3-1

Golfo Proreccocamogliavegno – Sori 2-1

Levanto Calcio – Rapallo 1-1

Rupinaro – Cadimare 0-0

Tarros Sarzanese – San Lazzaro Lunense 3-0



Classifica - Don Bosco Spezia Calcio 44; Colli Ortonovo, Tarros Sarzanese 30; Golfo Proreccocamogliavegno 29; Caperanese 28; Cadimare, Calvarese 26; Sori 22; Levanto Calcio 20; Santerenzina 19; San Lazzaro Lunense 18; Casarza Ligure 15; Ceparana Calcio 14; Rapallo 6; Rupinaro 5.