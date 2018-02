Juniores, il Don Bosco Spezia Calcio perde l'imbattibilità

Dopo 16 partite arriva il primo ko stagionale per la capolista, mentre restano in zona play off le formazioni spezzine del Colli Ortonovo e della Tarros Sarzanese. Frione trascina la Santerenzina.

La Spezia - Il Campionato Juniores di Secondo Livello è arrivato alla 18esima giornata: tanti i tempi da affrontare e lo facciamo con la consueta rubrica. Diciottesima giornata che ha fatto registrare la prima sconfitta stagionale della capolista Don Bosco Spezia Calcio, sconfitta che non mina assolutamente lo splendido cammino dei salesiani di Tesconi, mentre mantiene la seconda posizione il Colli Ortonovo e si conferma della Tarros Sarzanese in piena zona play off.



I numeri della 18esima giornata - Turno avaro di reti. Infatti sono solamente 18 le marcature totali, di cui nove quelle segnate dalle formazioni in trasferta, mentre Ceparana – Casarza Ligure è stata la partita con più reti realizzate, ben 5.



Copertina di giornata per il giovane talento Canepa che grazie alla sua doppietta ha regalato la vittoria alla formazione del Casarza Ligure che ha sbancato senza grosse difficoltà il Cipriano Incerti di Ceparana.



La Caperanese batte la capolista - Non c'è più un'imbattuta nel campionato Juniores di Secondo Libello ma il vertice della classifica non muta la sua fisionomia. Dopo 16 partite, 14 vittorie e 2 pareggi, infatti, arriva il primo ko stagionale per il Don Bosco Spezia Calcio che nell'atteso big match contro la Calvarese è sconfitto 2-0 grazie alle reti messe a segno da Picasso, abile a trasformare un calcio di rigore, e Cardinali. Va al Colli Ortonovo, grazie alle reti di Ninotti e Vangelli, l'atteso derby spezzino d'alta quota contro il Cadimare Calcio, mentre si conferma in zona play off le formazioni della Tarros Sarzanese. I rossoneri di Leone impattano in casa della Calvarese grazie al botta e risposta firmato dalla reti di Cidale, che aveva portano in vantaggio gli spezzini, e Rondanino, ma il Golfo Proreccocamogliavagno non ne approfitta e grazie alla sconfitta subita al Falconara di Lerici contro la Santerenzina, sconfitta arrivata grazie all'ennesima rete stagionale di Frione, scivola fuori dalla zona play off. Smuovono la propria classifica le formazioni del Casarza Ligure , Levanto e Sori. I ragazzi di mister Rea hanno vita facile al Cipriano Incerti di Ceparana grazie alle reti di Lopez, Bacigalupo, Palmieri e Canepa, quest'ultimo a segno con una doppietta nella definitiva manita. Netta è anche la vittoria del Sori che davanti al proprio pubblico cala un poker con Monteverde, Pensa, Curlo e Sola, mentre i rivieraschi sbancano il Cristoni grazie alle reti di Currarino N., Curranino I e Attanelli. Prossimo turno - Casarza Ligure – Caperanese, Colli Ortonovo – Sori; Golfo Proreccocamogliavegno – Ceparana; Levanto – Calvarese; Rapallo San Lazzaro Lunense; Rupinaro – Santerenzina; Tarros Sarzanese – Cadimare.



Risultati 17esima giornata

Cadimare – Colli Ortonovo 1-2

Calvarese – Tarros Sarzanese 1-1

Caperanese – Don Bosco Spezia Calcio 2-0

Ceparana – Casarza Ligure 0-5

San Lazzaro Lunense – Levanto 0-3

Santerenzina – Golfo Proreccocamogliavegno 1-0

Sori – Rupinaro 4-0



Classifica - Don Bosco Spezia Calcio 44; Colli Ortonovo 33; Caperanese, Tarros Sarzanese 31; Golfo Proreccocamogliavegno 29; Calvarese 27; Cadimare 26; Sori 25; Levanto 23; Santerenzina 22; Casarza, San Lazzaro Lunense 18; Ceprana 14; Rapallo 6; Rupinaro 5.