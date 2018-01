Juniores, il Don Bosco Spezia Calcio è sempre più in fuga

I salesiani di Tesconi battono il Cadimare e, complice l'inaspettata sconfitta interna del Gofo Paradiso Proreccocamogliavegno, volano a +9. Stagnoni trascina in zona playoff la formazione del Colli Ortonovo.

La Spezia - Dopo la lunga sosta per le festività natalizie, sabato scorso, le formazioni che partecipano al campionato Juniores di Secondo Livello sono tornate nuovamente in campo per la prima partita del nuovo anno. Nuovo anno che inizia nei migliore dei modi per il Don Bosco Spezia Calcio che al Cimma conquista l'atteso derby spezzino contro il Cadimare Calcio. Sul terreno salesiano sono decisive le reti di Suelen, Della Croce, Meoni e Bechere i quali regalano l'undicesima vittoria stagionale alla capolista allenata da mister Tesconi. Perde terreno dalla testa della classifica la formazione del Golfo Paradiso Proreccocamogliavegno che al “San Rocco” di Recco è sconfitta dal sorprendente San Lazzaro Lunense. Aprono le marcature i padroni di casa con Camperi per poi venir ripresi dalla rete di Gueye che di fatto chiude la prima frazione di gara. Nella ripresa nuovo vantaggio dei padroni di casa con Barella ma gli spezzini non demordono e da prima trovano nuovamente il pareggio con La Terra, abile a trasformare un calcio di rigore, per poi passare definitivamente in vantaggio grazie ancora a Gueye che fissa il definitivo 2-3. Termina a reti bianche l'atteso big match tra la Caperanese ed il Sori, mentre sale in zona play off la formazione spezzina del Colli Ortonovo. Al “Comunale” di Castelnuovo Magra i padroni di casa liquidano senza grossi problemi la formazione del Levanto Calcio grazie alle reti di Ninotti, Pesenti e Stagnoni, quest'ultimo a segno con una tripletta, oltre alla sfortunata autorete del rivierasco Lizza per il definitivo 6-0. Colpo esterno della Santerenzina che sbanca il “Cipriano Incerti” di Ceparana grazie alle reti di Costa, Maranca e Doumbia, mentre per i padroni di casa a segno ci va Viglianesi con una doppietta per il 3-2 finale. Chiude la quattordicesima giornata il pareggio pirotecnico tra il Casarza ligure e la Calvarese che al Comunale di Casarza Ligure terminano la sfida sul risultato di 3-3. Prossimo turno ( 20-01 ) - Cadimare Calcio – Casarza Ligure; Calvarese – Golfo Paradiso Proreccocamogliavegno; Levanto Calcio – Tarros Sarzanese; Rapallo – Colli Ortonovo; San Lazzaro Lunense – Rupinaro; Santerenzina – Caperanese; Sori – Don Bosco Spezia Calcio.





Risultati quattordicesima giornata

Caperanese – Sori 0-0

Casarza Ligure – Calvarese 3-3

Ceparana – Santerenzina 2-3

Colli Ortonovo 6-0

Don Bosco Spezia Calcio – Cadimare 4-0

Golfo Prorecco – San Lazzaro Lunense 2-3

Rupinaro – Rapallo sospesa



Classifica - Don Bosco Spezia Calcio 35; Golfo Proreccocamogliavegno 26; Caperanese 25; Sori 22; Colli Ortonovo, Tarros Sarzanese 21; Calvarese 20; Levanto Calcio, Cadimare Calcio, Santerenzina 19; San Lazzaro Lunense 15; Ceparana Calcio 11; Casarza Ligure 9; Rapallo 5; Rupinaro 1.



Note; Rapallo e Casarza Ligure un punto di penalità