Juniores, il Don Bosco Spezia Calcio allunga nuovamente

I salesiani di Tesconi centrano l'ennesima vittoria stagionale e, complice il pareggio della Caperanese nel big match contro il Colli Ortonovo, volano a +12. Il Ceparana manda ko la Tarros Sarzanese. Si conferma il Cadimare Calcio di Quaranta.

La Spezia - E' una Don Bosco Spezia Calcio che non ha rivali. Continua lo strapotere della squadra di Tesconi, che vince contro il Rupinaro, fanalino di coda del campionato, e si porta a +12 sulla Caperanese che nel big match di giornata impatta contro il Colli Ortonovo, mentre crolla inaspettatamente la Tarros Sarzanese contro il Ceparana Calcio.

E' un dominio rossonero - Vince ancora una volta il Don Bosco Spezia Calcio, che continua la sua marcia solitaria verso la vittoria del campionato con il conseguente salto nel prossimo campionato Juniores di Eccellenza. Al Cimma decidono le reti di Nica, Sellone, Rodriguez, Della Croce, Granelli, Civini, autore di una doppietta, Suele, a segno con una tripletta, e Pieri, quest'ultimo a segno con una doppietta che gli vale i venti centri in campionato. Pari divertente e ricco di gol quello del big match tra la Caperanese ed il Colli Ortonovo. Dopo un solo giro di lancette gli spezzini passano in vantaggio con Minotti ma i padroni di casa hanno una grande occasione con Picasso ma Ambrosini neutralizza il calcio di rigore. Nella ripresa Capasso ristabilisce la parità ma poco dopo Cardila ribalta la partita a favore dei padroni di casa. Quando mancano pochi minuti dalla fine ecco arrivare il definitivo 2-2 grazie alla rete realizzata da Pesenti che salva la formazione spezzina. Il colpo di giornata lo mette a segno il sorprendente Ceparana Calcio che davanti al proprio pubblico manda ko la Tarros Sarzanese grazie alla doppietta di El Arbaoui e alla singola di Viglianesi. Per i rossoneri di Leone a segno Cucchi, per il momentaneo vantaggio, ed il solito Crafa per il definitivo 3-2. Si conferma quinta forza del campionato la formazione del Golfo Paradiso Proreccocamogliavegno che batte 2-0 il Casarza Ligure, mentre si conferma anche il Cadimare di Quaranta che al Pieroni batte il San Lazzaro Lunense grazie alle reti di Cissè, Attivvissimo, D'Andrea, Cagetti, Baruzzo. Il Levanto Calcio, trascinato dalla doppietta di Currarino e dalle singole di Del Bene e Reyes, batte la Santerenzina, mentre è stata sospesa per mancanza di numero legale dei calciatori del Rapallo la partita del Sori. Partita sospesa con il Sori in vantaggio di otto reti. Prossimo turno - Calvarese – Cadimare; Colli Ortonovo – Don Bosco Spezia Calcio; Levanto Calcio – Ceparana Calcio; Rapallo – Santerenzina; Rupinaro – Casarza Ligure; San Lazzaro Lunense – Sori; Tarros Sarzanese – Caperanese.



Risultati ventiduesima giornata

Cadimare – San Lazzaro Lunense 6-1

Caperanese – Colli Ortonovo 2-2

Casarza – Golfo Prorecco 0-2

Ceparana – Tarros Sarzanese 3-2

Don Bosco Spezia Calcio – Rupinaro 13-0

Santerenzina – Levanto 1-4

Sori – Rapallo 8-0 ( sospesa )



Classifica - Don Bosco Spezia Calcio 53; Caperanese 41; Colli Ortonovo, Tarros Sarzanese 40; Golfo Proreccocamogliavegno 35; Cadimare 33; Sori, Levanto Calcio, Calvarese 31; Santerenzina 25; San Lazzaro Lunense 21; Ceparana 20; Casarza Ligure 18; Rapallo 9; Rupinaro 5.





Il regolamento - Saranno promosse ai gironi di "Eccellenza" del Campionato Regionale Juniores 2018/2019 le vincenti i 3 gironi di "2^ Livello". Ulteriori promozioni, qualora risultassero posti vacanti, verranno definite dalla graduatoria determinatasi al termine dei play-off. Saranno ammesse ai play-off le squadre 2^, 3^ e 4^ classificate di ciascun girone. Verranno, quindi, disputati tre triangolari con gare di sola andata come di seguito indicato: Triangolare 1: Seconda Girone A, Seconda Girone B, Seconda Girone C; Triangolare 2: Terza Girone A, Terza Girone B, Terza Girone C; Triangolare 3: Quarta Girone A, Quarta Girone B, Quarta Girone C. Si otterranno, conseguentemente, tre classifiche distinte che determineranno una graduatoria di merito: I^ avente diritto 1^ Classificata Triangolare 1, II^ avente diritto 2^ Classificata Triangolare 1, III^ avente diritto 3^ Classificata Triangolare 1, IV^ avente diritto 1^ Classificata Triangolare 2 e così via.