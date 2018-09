Juniores di Eccellenza, domani l'atteso derby spezzino Don Bosco – Valdivara 5 Terre

Il programma e le designazioni arbitrali della seconda giornata di campionato.

La Spezia - Archiviata la prima giornata di campionato con le vittorie conquistate dalle formazioni del Canaletto Sepor, Sammargheritese, magra Azzurri, Superba Calcio e ANPI Casassa, domani pomeriggio si torna nuovamente in campo per la seconda giornata. Seconda giornata che ci regala l'atteso derby spezzino tra il Don Bosco Spezia Calcio ed il Valdivara 5 Terre, partita in programma al Cimma di La Spezia alle ore 17;45, che sarà diretta dal fischietto spezzino Ugolini. Impegno in trasferta per le formazioni spezzine del Magra Azzurri e Canaletto Sepor, che rispettivamente affronteranno le formazioni dell'Angelo Baiardo e Goliardicapolis. Di seguito il programma e le designazioni arbitrali.





Angelo Baiardo – Magra Azzurri, Strinati di Genova ore 16:45. Arbitro Muia di Gernova

Busalla – Athletic Club Liberi, Grondona di Genova ore 15:00. Arbitro Dell'Imperio di Novi L.

Caperanese – Sammargheritese, Daneri di Chiavari ore 17:00. Arbitro El Bouazaoui di Chiavari

Don Bosco – Valdivara 5 Terre, Cimma di La Spezia ore 17:45. Arbitro Ugolini di La Spezia

Goliardicapolis – Canaletto Sepor, San Desiderio di Genova ore 17:00. Arbitro Botto di Genova

Molassana – Superba, Boero di Genova ore 18:15. Arbitro Bartolotta di Genova

Real Fieschi – ANPI Casassa, Comunale di Cogorno ore 17:00. Arbitro Donati di Chiavari