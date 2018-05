Juniores Secondo Livello, ufficializzato il calendario dei Play-Off

Esordio casalingo per il Colli Ortonovo contro il San Cipriano, mentre la Tarros Sarzanese sarà impegnata sul campo del Vallesturla

La Spezia - Il Comitato Regionale Liguria ha reso noti i raggruppamenti ed il calendario dei play-off del Campionato Juniores di Secondo Livello. Nel Triangolare 1 sono state inserite le formazioni del Varazze, Rivarolese e Capernaese, mentre nel Triangolare 2 la Tarros Sarzanese dovrà vedersela con le formazioni del Ceriale e del Vallesturla. Chiude il Triangolare 3 dove il Colli Ortonovo sfiderà le formazioni del Quiliano e del San Cipriano. Di seguito il calendario della prima giornata.











Prima giornata, Triangolare 1

Caperanese – Rivarolese, Daneri di Chiavari ore 16;30

Riposa: Varazze

Prima giornata, Triangolare 2

Vallesturla Calcio – Tarros Sarzanese, L. e P. Olivieri di Campo Ligure ( Ge ) ore 16;30

Riposa: Ceriale Progetto Calcio

Prima giornata, Triangolare 3

Colli Ortonovo – San Cipriano, Comunale di Castelnuovo Magra ( SP ) ore 16;30



2^ GIORNATA – 26 maggio 2018

La squadra che ha riposato giocherà contro la perdente la 1° partita o contro la squadra che ha pareggiato in casa.



3^ GIORNATA – 02 giugno 2018

Incontri da stabilire in relazione agli accoppiamenti della 2° giornata.





MODALITA’ TECNICHE



Per determinare le posizioni in classifica del triangolare, a parità di punteggio tra due o più squadre, si terrà conto nell’ordine di quanto segue:

1. Punti conseguiti negli incontri diretti tra le squadre interessate;

2. Differenza tra reti segnate e subite negli incontri diretti tra le squadre interessate;

3. Differenza tra reti segnate e subite nel corso del triangolare;

4. Maggior numero di reti segnate nel corso del triangolare;

5. Sorteggio.



Si otterranno, conseguentemente, n. 03 classifiche distinte che determineranno una graduatoria di merito valida sia per il completamento dell’organico dei gironi di “Eccellenza” della stagione sportiva 2018/2019 che per gli eventuali reintegri successivi alla chiusura delle iscrizioni:



I° avente diritto 1° Classificata Triangolare 01

II° avente diritto 2° Classificata Triangolare 01

III° avente diritto 3° Classificata Triangolare 01

IV° avente diritto 1° Classificata Triangolare 02

V° avente diritto 2° Classificata Triangolare 02

VI° avente diritto 3° Classificata Triangolare 02

VII° avente diritto 1° Classificata Triangolare 03

VIII° avente diritto 2° Classificata Triangolare 03

IX° avente diritto 3° Classificata Triangolare 03