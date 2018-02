Juniores Secondo Livello, la Tarros Sarzanese sale al secondo posto

I rossoneri di mister Leone battono di misura il Cadimare Calcio e salgono al secondo posto assieme alla Caperanese, mentre il Colli Ortonovo va ko nella sfida contro il Sori. Orlandi trascina la Santerenzina.

La Spezia - La diciannovesima giornata del Campionato Juniores Secondo Livello, fa registrare due successi interni, dove spicca quello conquistato dalla Tarros Sarzanese, un pareggio e quattro le vittorie esterne, quelle conquistate dalla Caperanese, Sori, San Lazzaro Lunense e Santerenzina, mentre ha osservato il turno di riposo settimanale la capolista Don Bosco Spezia Calcio. Sono 24 le reti messe a segno, di cui 13 quelle messe a segno dalle formazioni di casa.



La copertina di questa diciannovesima giornata è dedicata a Napoli S., calciatore del Sori, che grazie alla sua tripletta ha spinto alla vittoria la formazione di mister Napoli D. nella difficile trasferta in casa del Colli Ortonovo. Note di merito anche per i seguenti calciatori: Orlandi ( Santerzina ), Lorefice ( Golfo Paradiso Proreccocamogliavegno ), tutti a segno con una doppietta nei rispettivi incontri.



Sei formazioni si danno battaglia per gli ultimi quattro posti disponibili - Grazie al riposo forzato della capolista Don Bosco Spezia Calcio, accorciano le distanze dai salesiani le formazioni della Caperanese e della Tarros Sarzanese. I ragazzi di Asterini sbancano il Comunale di Casarza Ligure grazie alle reti di Rammetta e Magno, mentre i rossoneri di Leone si aggiudicano l'atteso match contro il Cadimare Calcio grazie al sigillo di Crafa, abile a trasformare un calcio di rigore per il definitivo 1-0. Complice la sconfitta subita tra le mura amiche, scivola al terzo posto il Colli Ortonovo. Al “Comunale” di Castelnuovo Magra decide una tripletta di Napoli S., mentre per i padroni di casa a segno ci vanno Conti e Vacchino per il 3-2 finale. Si conferma in zona play-off la formazione del Golfo Paradiso Proreccocamogliavegno che al “San Rocco” batte 4-0 il Ceparana Calcio grazie alle reti di Carosi, che trasforma un calcio di rigore, Alvarado e Lorefice, quest'ultimo a segno con una doppietta. Grazie alla netta affermazione conquistata contro il Rupinaro, fanalino di coda del campionato, sale in classifica la Santerenzina. Al “Macera” decidono le reti di Frione, Mimouni e Orlandi, quest'ultimi autore di una doppietta. Pirotecnico pareggio tra il Levanto Calcio e la Calvarese, mentre torna alla vittoria il Rapallo che batte 2-0 il San Lazzaro Lunense grazie alle reti di Manzaba e Androne.



Prossimo turno - Cadimare Calcio – Levanto Calcio; Calvarese – Rapallo; Caperanese – Golfo Proreccocamogliavegno; Ceparana Calcio – Rupinato; Don Bosco Spezia Calcio – Casarza Ligure; Santerenzina – Colli Ortonovo; Sori – Tarros Sarzanese.



Risultati diciannovesima giornata

Casarza Ligure – Caperanese 1-2

Colli Ortonovo – Sori 2-3

Golfo Proreccocamogliavegno – Ceparana Calcio 4-0

Levanto Calcio – Calvarese 2-2

Rapallo – San Lazzaro Lunense 2-0

Rupinaro – Santerenzina 1-4

Tarros Sarzanese – Cadimare Calcio 1-0



Classifica - Don Bosco Spezia Calcio 44; Caperanese, Tarros Sarzanese 34; Colli Ortonovo 33; Golfo Proreccocamogliavegno 32; Sori, Calvarese 28; Cadimare Calcio 26; Santerenzina 25; Levanto Calcio 24; San Lazzaro Lunense 19; Casarza Ligure 18; Ceparana Calcio 14; Rapallo 9; Rupinaro 5.