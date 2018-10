Juniores Secondo Livello, Tarros Sarzanese e Rivasamba al comando

La Spezia- Dopo la seconda giornata del campionato Juniores di Secondo Livello del girone C 2018/2019, sono due le formazioni al comando, peraltro a punteggio pieno: la Tarros Sarzanese e il Rivasamba, ovvero le due favorite alla vittoria finale. Trentasette le reti realizzate nelle partite disputate sabato scorso, nove delle quali nella sola sfida tra il Sori ed il Colli Ortonovo che ha visto trionfare la formazione di casa con un pirotecnico 7-2. Fattore campo rispettato con quattro vittorie interne, un solo pareggio, mentre due sono le vittorie esterno.



La copertina di questa giornata va ai calciatori Napoli S. e Bertelli, entrambi del Sori, Belakhidim del Colli Ortonovo e Camisa del Rupinato, tutti a segno con una doppietta nei rispettivi incontri.



Al comando ci sono le due grandi del campionato - La seconda giornata ha visto nuovamente protagoniste le formazioni della Tarros Sarzanese e del Rivasamba che sono chiamate a riportare il proprio nome nella lista delle formazioni che partecipano al campionato Juniores di Eccellenza. Infatti, la Tarros Sarzanese manca da due anni, mentre i calafati sono retrocessi lo scorso anno e quindi, a pari dei rossoneri, sono sicuramente desiderosi di tornare presto nella Serie A del calcio giovanile regionale. Per farlo dovranno, però, sbaragliare una lunga concorrenza di formazioni che si preannuncia agguerrite. L'inizio è sicuramente dei migliori. Infatti, dopo la vittoria nelle partite inaugurale, i rossoneri di Leone e i calafati di si sono confermati anche in questa seconda giornata. Gli spezzini hanno sbancato abilmente il campo della Calvarese grazie alle reti di Scicchitano, Campacci, Gabetti, Gabrielli e Buono, mentre i calafati hanno battuto la Castelnovese con un secco 3-0 arrivato grazie alla decisione del Giudice sportivo spezzino. Distaccante di de lunghezze dalle due “grandi” del campionato troviamo le formazioni del Sori e del Golfo Paradisoproreccocamogliavno. I ragazzi di Napoli hanno battuto pesantemente i pari età del Colli Ortonovo grazie alle doppiette di Napoli S. e Bertelli, oltre alle singole di Garbarino, Friuli, Bonanno e Rubattu, mentre la formazione allenata da Foppiano è fermata sul 3-3 dal Rupinaro. Al Colmata a Mare aprono le marcature gli ospiti con Picasso per poi venire superati dalla perentoria doppietta realizzata da Camisa. Lorefice, però, ristabilisce la parità ma ancora una volta il Rupinaro si porta nuovamente in vantaggio con Gueglio. La rete di Canovi firma la definitiva parità. Centrano la prima vittoria le formazioni del Casarza Ligure, Bogliasco e Genovese, che rispettivamente battono le formazioni della Santerenzina, Levanto Calcio e Luni Calcio. Le reti di Rosasco, Albarracin e Pirrone regalano la vittoria al Bogliasco di Notaro contro il Levanto Calcio, quest'ultimo a segno con Salesiani e Baccelli, mentre i sigilli di Greco e Aiello, che trasforma un calcio di rigore, fanno felice la Genovese di mister Pignedoli che batte 2-1 il Luni Calcio, a segno con Bosso.



Risultati seconda giornata

Calvarese – Tarros Sarzanese 0-5

Casarza – Santerenzina 4-1

Castelnovese – Rivasamba 0-3

Bogliasco – Levanto Calcio 3-2

Genovese – Luni Calcio 2-1

Rupinaro – Golfo Prorecco 3-3

Sori – Colli Ortonovo 7-2



Classifica: Tarros Sarzanese, Rivasamba 6; Sori, Golfo Paradisoproreccocamogliavegno, Genovese 4; Casarza Ligure, Bogliasco, Santerenzina, Calvarese 3; Ruentes, Rupinaro, Colli Ortonovo 1; Levanto Calcio, Luni Calcio 0; Castelnovese -1