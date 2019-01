Juniores Nazionali, la Fezzanese mantiene la testa per un punto di vantaggio sulla Sanremese

Decisiva la rete di Leonardo Cidale, sabato prossimo le due prime della classe si sfideranno nello scontro diretto del "Franco Cimma" di Pagliari. Dapelo con una doppietta permette al Savona di rimontare il Real Forte Querceta. Triplo Mallozzi

La Spezia - Tra Sabato e Domenica scorsa è andato in scena il XIV turno del Girone F del campionato Juniores Nazionale. Campionato sempre all'insegna dell'equilibrio che vede in testa la Fezzanese con un punto di vantaggio sulla Sanremese. Le due compagini si sfideranno nello scontro diretto di Sabato prossimo al "Franco Cimma" di Pagliari. Gli spezzini di mister Bonati si impongono di misura in casa del Ponsacco. Sblocca il bomber classe 2001 Frolla al nono centro stagionale, pareggia Lazzeretti. Poi ospiti in inferiorità numerica per l'espulsione del portiere Rossi sostituito da Moscoloni al debutto in campionato, a seguire espulso anche Bertoncini e parità numerica ristabilita. Un eurogol di Cidale in chiusura di primo tempo e un grande intervento nella ripresa di Moscoloni chiudono il match consegnando i tre punti ai giovani "Verdi". La Sanremese batte invece per 3 - 1 il fanalino del torneo Viareggio, per i matuziani a segno Martini e D'Arcangelo. Terza piazza un punto più sotto per il Ghiviborgo che grazie alla rete di Pavan batte di misura la Lavagnese del tecnico spezzino Claudio Tornar penultima forza del campionato con i suoi 10 punti. A pari merito con i bianconeri ecco il Sestri Levante che viene superato al "Sivori" dal Tuttocuoio con uno 0 - 3 che ha come grande protagonista Mallozzi autore di tutte e tre le marcature ospiti. Vince in rimonta in casa del Real Forte Querceta il Savona che si impone 1 - 2 grazie alla doppietta dell'attaccante fuori quota classe '98 Dapelo rientrato dal prestito alla Burlando, squadra del Girone B di Promozione ligure con cui aveva segnato 7 reti nelle prime 12 partite. Savona che entra al quinto posto in zona Play - Off con 24 punti, uno in più ne ha il Seravezza che nel posticipo della domenica mattina in casa della Massese cade con classico punteggio all'inglese sotto i colpi dei bianconeri toscani che centrano così la loro quinta vittoria stagionale salendo a 17 punti. Ha osservato il proprio turno di riposo il Ligorna.



Classifica: 29 FEZZANESE, 28 Sanremese, 27 Ghiviborgo, 25 Seravezza, 24 Savona, 24 Real Forte Querceta, 21 Ligorna, 18 Ponsacco, 17 Massese, 12 Tuttocuoio, 10 Sestri Levante, 10 Lavagnese, 9 Viareggio.



I TOP DI GIORNATA



CIDALE (Fezzanese): Il centrocampista segna un gran gol che vale la vittoria della capolista Fezzanese in casa del Ponsacco e fa espellere un giocatore avversario subendo un brutto fallo.



DAPELO (Savona): L'attaccante classe '98 rientrato dal prestito alla Burlando sigla la doppietta decisiva per la vittoria in rimonta degli "Striscioni" in casa del Real Forte Querceta.



MALLOZZI (Tuttocuoio): Hat - Trick per il giocatore toscano che con la sua tripletta permette alla sua squadra di imporsi nettamente in casa del Sestri Levante.



MASSESE: Grande prova della squadra toscana nel posticipo di domenica mattina che batte con classico punteggio all'inglese il quotato Serravezza Pozzi quarto in classifica.