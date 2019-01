Juniores Nazionali, Fezzanese vince big match e allunga

Battuta la Sanremese con gol di Saporiti e vantaggio a +4 su matuziani e Seravezza che cala il poker sul Sestri. Grandi vittorie per Ligorna e Savona con Ghiviborgo e Ponsacco. Il Forte passa al 90° su rigore a Lavagna. Massese corsara a Viareggio

La Spezia - In archivio anche la 16° giornata del Girone F del campionato Juniores Nazionali. Era la giornata del big match Fezzanese - Sanremese prima e seconda della classifica separate da un solo punto. Come visto in cronaca Domenica vince la capolista di mister Bonati che gioca un grande primo tempo passando in vantaggio allo scadere con un eurogol di Edoardo Saporiti, terza pesantissima marcatura stagionale per l'ex fantasista degli Allievi dello Spezia Calcio. Ripresa più equilibrata con occasioni da ambo le parti, ma grazie alle ottime parate di Bleve da una parte e Brizio dall'altra il risultato non cambierà più. Fezzanese prima a quota 32 con quattro punti di vantaggio proprio sui matuziani che vengono raggiunti in seconda posizione dal Seravezza Pozzi che cala un netto poker di reti nei confronti del malcapitato Sestri Levante sempre penultimo a 10 punti in classifica. Doppietta di Galloni e reti singole di Latini e Bonni. Un punto più sotto un terzetto formato da Savona, Ghivizzano e Real Forte Querceta. Giovani striscioni scatenati con una manita di reti rifilata al Ponsacco: apre le marcature Pregliasco di testa su cross di D'Amoia. Raddoppia il giovane Giorgi in azione di ripartenza. Il Ponsacco trova la rete che riapre la gara, ma Dapelo serve Giorgi che firma la doppietta personale e ristabilisce le distanze. Finale a senso unico con altre due reti a firma dei padroni di casa che calano il poker con il classe '98 Dapelo su assist di Giorgi e con l'altra doppietta personale a firma Pregliasco che ancora di testa manda in rete il cross dalla destra di Incorvaia. Il Ghivizzano cade invece di misura sul difficile campo di un ottimo Ligorna, altra squadra in un ottimo momento di forma, che si impone grazie alla rete realizzata da Di Molfetta. Un rigore proprio al 90° del neo entrato Spallanzani permette al Real Forte Querceta di avere ragione di una volitiva Lavagnese che rimane però in ultima piazza a quota 10 punti insieme ai "cugini" del Sestri Levante. Infine gran bella vittoria per la Massese che nonostante il gol di Gandini del Viareggio si impone in trasferta sulle "zebrette" con il finale di 1 - 3 portandosi fuori dai play - out a quota 20 punti. Ha osservato il proprio turno di riposo il Tuttocuoio.



Risultati e marcatori XVI giornata Juniores Nazionali Girone F



Fezzanese - Sanremese 1 - 0 (45° Saporiti)

Lavagnese - Real Forte Querceta 0 - 1 (90° [Rig.] Spallanzani)

Ligorna - Ghivizzano Borgo a Mozzano 1 - 0 (Di Molfetta)

Savona - Ponsacco 5 - 1 (2 Giorgi, 2 Pregliasco, Dapelo; )

Seravezza Pozzi - Sestri Levante 4 - 0 (2 Galloni, Latini, Bonni)

Viareggio - Massese 1 - 3 (Gandini; )

Riposo: Tuttocuoio



Classifica: 32 FEZZANESE, 28 Seravezza Pozzi, 28 Sanremese, 27 Savona, 27 Ghiviborgo, 27 Real Forte Querceta, 24 Ligorna, 20 Massese, 18 Ponsacco, 12 Tuttocuoio, 10 Sestri Levante, 10 Lavagnese, 9 Viareggio



I TOP DI GIORNATA



FEZZANESE: Partita bellissima tra le prime due della classe al "Cimma". Squadre agonisticamente molto valide, ma la squadra di Bonati domina la prima frazione andando in rete con Saporiti e centrando una vittoria di fondamentale importanza per il prosieguo del campionato.



LIGORNA: Squadra veramente in forma che macina risultati su risultati rimandando battuta anche una big come il Ghivizzano. E i genovesi hanno già osservato il proprio turno di riposo, unica squadra delle prime sette in classifica.



SAVONA: Rinforzata da Dapelo la formazione savonaese ha ingranato nuovamente la giusta marcia. Dopo la vittoria esterna in rimonta a Forte dei Marmi ecco la grandinata di reti sul malcapitato Ponsacco.