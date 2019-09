Juniores Nazionale, vittoria all'esordio per la Fezzanese

Follonica - Vince e convince al debutto la Juniores Nazionale della Fezzanese che si impone con un bell'1 - 3 in casa del sempre temibile Follonica Gavorrano.



Nella prima mezzora due occasioni per Lazzari, mentre per i padroni di casa risponde Cordovani con una chiara occasione da rete. Al 33° vicinissima alla rete la Fezzanese, ma il tiro di Fabiani è salvato sulla linea da Curcio. Vantaggio che non tarda comunque ad arrivare: al 35° Lazzari infila il portiere avversario sfruttando un lancio in verticale. Prima rete ufficiale con la nuova maglia per l'ex Pianazze. Al 41° bella combinazione Maglione - Pieri con cross di quest'ultimo per l'accorrente Lazzari che si ripete mettendo a segno la propria doppietta personale. Squadre al riposo sullo 0 - 2 per gli ospiti.



La ripresa inizia subito con un rigore concesso per un fallo di Salku. Dal dischetto Cordovani accorcia le distanze. Succede poco fino al 70° quando Moscoloni evita il pareggio superandosi su un gran diagonale di Costanzo. Al 77° Follonica Gavorrano in dieci uomini: espulso Xhafa per sputo verso Russi, ma il Direttore di Gara era a pochi metri e sanzionava subito la scorrettezza. Fezzanese che prende campo e all'85° Carlini fa le prove al gol dell'1 - 3 che poi trova al 91° chiudendo di fatto i giochi. Vittoria meritata per i ragazzi di mister Bonati all'esordio in campionato, unica formazione ligure in un girone con altre tredici compagini toscane.



Tabellino



Follonica Gavorrano - Fezzanese 1 - 3

Marcatori: 35° e 41° Lazzari (FE), 51° [Rig.] Cordovani (FG), 91° Carlini (FE)



Note: al 77° espulso Xhafa (FG), ammoniti Rubegni (FG), Cordovani (FG), Mordini (FG) e Fabiani (FE), angoli 2 - 4, recuperi 2' e 5'



Follonica Gavorrano: Carcani, Curcio, Manollari, Carpentiero, Cavallini, Molia, Rubegni, Barlettai, Conti, Cordovani, Mordini. All. Biagetti

A disp.: Mazzi, Giustarini, Carrella, Pacchini, Pastore, Xhafa, Berti, Costanzo.



Fezzanese: Moscoloni, Russi, Ascoli, Ambrosi, Salku, Manfredini, Tonelli, Fabiani, Lazzari, Pieri, Maglione. All. Bonati

A disp.: Ravecca, Centi, Simoni, Pierotti, Carlini, Ridondelli, Franceschini, Scappazzoni.



Arbitro: Sig. Alessandro Donati di Livorno

Assistente N°1: Sig. Giuseppe Alessio Lumetta di Piombino

Assistente N°2: Sig. Alessio Matteucci di Livorno