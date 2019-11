Juniores Nazionale, tris al Ponsacco e primo posto per la Fezzanese

La Spezia - Con le reti dei propri alfieri offensivi Frolla, Pieri e Maglione la Juniores Nazionale della Fezzanese supera il Ponsacco al "Cimma" di Pagliari conquistando la sesta vittoria in nove partite e confermandosi in vetta alla classifica del Girone G appaiata alla Sangiovannese che oggi ha superato con classico punteggio all'inglese il Seravezza Pozzi.



Nel primo tempo tra le fila dei giovani "Verdi" si rivede dopo quasi un anno di assenza per la rottura del crociato il fantasista Bruzzi.



Parte all'attacco la squadra di Bonati che dopo un minuto sfiora il gol con un diagonale di Russi su assist di Pieri. Al 12° la partita si sblocca: lungo rilancio di Russi per Frolla che si invola verso la porta, il portiere Bici esce di piede, ma sbaglia il rilancio e l'attaccante di casa può mettere in fondo al sacco l' 1 - 0. Molto efficace Russi sulla destra: al quarto d'ora il terzino crossa per Frolla che di testa manda sul fondo. Al 16° sfiora il pareggio con un colpo di testa di Le Rose su azione d'angolo il Ponsacco, ma la palla esce di poco sul fondo. Sul capovolgimento di fronte è Salku M. di testa a sfiorare traversa e raddoppio locale sugli sviluppi di un piazzato. Al 23° Bruzzi serve Pieri in area che manda sul fondo. Passa un minuto e una grande conclusione di Bruzzi coglie in pieno la traversa, la palla torna in campo è il più lesto di tutti è Pieri che si avventa sul pallone e insacca di testa. Al 32° Ambrosi serve Russi che mette di poco sul fondo. Al 37° si rivede il Ponsacco, ma Moscoloni controlla la conclusione da fuori area di Stoppa. Al 43° lo stesso Stoppa sfiora la base del palo dopo che il Ponsacco aveva recuperato palla a centrocampo su Frolla.



Al 53° scambio tra Pieri e Russi con tiro di quest'ultimo che lambisce il palo. Al 68° il neo entrato Maglione chiude i conti della partita rubando palla e realizzando con un gran tiro dal limite dell'area. Al 76° occasione per Simoni che trova la respinta di Bici, sul pallone si avventa Lazzari il cui pallonetto si perde di poco sopra la traversa del portiere rossoblu. All'82° accorcia le distanze il Ponsacco con Santini che realizza su azione d'angolo. Al 90° pericolosissima azione di Pieri che in area trattiene in campo un pallone e poi serve l'accorrente Parziale che fallisce il poker alzando sopra la traversa da sotto porta dopo essersi ben liberato.



Tabellino



Fezzanese - Ponsacco 3 - 1

Marcatori: 12° Frolla (F), 24° Pieri (F), 68° Maglione (F), 82° Santini (P)



Note ammoniti Simoni (F), Bianco (P), Belcari (P) e Giuntini (P), angoli 5 - 5, rec. 1' e 4'



Fezzanese: Moscoloni, Russi, Ascoli (60° Parziale), Ambrosi, Piazza, Salku M., Salku A. (75° Simoni), Fabiani (77° Pierotti), Pieri, Bruzzi (45° Maglione), Frolla (71° Lazzari). All. Bonati



Ponsacco: Bici, Lazzerini, Toscano, Vichi, Macchi, Santini, Stoppa, Bianco, Le Rose, Altamura, Belcari. All. Paci

A disp.: Lista, Giuntini, Matteucci, Paviglianti, Di Giulio, Balla, Terreni, Maenza, Figaro



Arbitro: Sig. Fazioli Matteo della Spezia

Assistente N°1: Sig. Garbusi Claudio della Spezia

Assistente N°2: Sig. Maggi Claudio Benedetto della Spezia



L.G.