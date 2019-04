Juniores Nazionale, termina al primo turno l'avventura Play - Off della Fezzanese

Al "Franco Cimma" di Pagliari non basta l'ottima prova di una rimaneggiata formazione di mister Bonati, ad imporsi per 2 - 3 è il Real Forte Querceta

La Spezia - Termina al primo turno l'avventura nei Play - Off della Juniores Nazionale della Fezzanese. Questo pomeriggio infatti la rimaneggiata formazione di mister Bonati cede in casa per 2 - 3 al Real Forte Querceta. E dire che i primi a farsi pericolosi erano stati i "Verdi" con un'ottima azione di ripartenza di Rrokaj che, invece di aprire a sinistra, provava poi il tiro a rete trovando la deviazione in angolo del bravo portiere ospite. Al 29° il vantaggio ospite con Pugliese che raccoglie una corta respinta di Rossi e infila a porta vuota. Al 37° un non irresistibile diagonale di La Rose vale il raddoppio con il pallone solo sfiorato da Rossi. La riapre Campagni al 41° che sigla un grandissimo gol con un sinistro a girare dopo essere entrato in area dal lato corto di destra, ma appena 3' minuti dopo una bella azione manovrata degli ospiti porta Luisotti a siglare l'1 - 3 sul quale si va al riposo.



Ripresa dove la Fezzanese parte lancia in resta per provare a riaprire la partita. Nei primi 5' minuti fioccano occasioni con Di Biase, Campagni e Lapperier, ma il portiere ospite in qualche modo si salva sempre. Al 52° Cidale atterato in area: è rigore! Dal dischetto si porta Campagni che spiazza l'estremo difensore, ma colpisce in pieno il palo. L'errore non fa comunque demordere i padroni di casa che ci provano ancora sempre con Campagni, Fabiani e Russi. Poi dopo una lunga assenza per infortunio si rivede in campo Pieri tra le fila locali. Ancora un paio di occasioni locali con Capasso e Campagni, poi al 35° della ripresa si rivede il Real Forte Querceta con Pugliese che conclude trovando la parata di Rossi. All'87° colpo di testa di Pieri da sotto misura alto sopra la traversa. Al 92° fallo di mano in area e secondo rigore per la Fezzanese che viene realizzato da Cidale per il 2 - 3 finale. Fezzanese eliminata, ma che esce tra gli applausi convinti del proprio pubblico a conclusione di una grande stagione per la squadra di Bonati.



Tabellino



Fezzanese - Real Forte Querceta 2 - 3

Marcatori: 29° Pugliese (R), 37° Le Rose (R), 41° Campagni (F), 44° Luisotti (R), 92° [Rig.] Cidale (F)



Note: al 52° Campagni (F) calcia sul palo un rigore, ammoniti Rrokaj (F), Campagni (F), Fascioli (R), Luisotti (R), angoli 11 - 2, rec. 1' e 5'



Fezzanese: Rossi, Di Biase, Lapperier, Rrokaj, Salku, Foce, Capasso, Fabiani, Campagni, Cidale, Frolla. All. Bonati

A disp.: Bleve, Russi, Balito, Ridondelli, Caridi, Franceschini, Pieri.



Real Forte Querceta: Agozzino, Nardini, Zini, Arnaldi, Marku, Garbati, Fascioli, Panaino, Pugliese, Luisotti, Le Rose. All. Giunta

A disp.: Lo Bosco, Spallanzani, Mulinacci



Arbitro: Sig. Emanuele Damiani di Sondrio

Assistenti: Sig. Alessandro Cassano e Sig. Salvatore Nicosia entrambi di Saronno