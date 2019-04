Juniores Nazionale, pari a Ghivizzano per la Fezzanese

La squadra di mister Bonati conquista così il secondo posto finale e l'accesso ai Play - Off del Girone F

Ghivizzano - Finisce con il risultato di parità per 1 - 1 l'ultima giornata del campionato Juniores Nazionale tra il Ghiviborgo e la Fezzanese. Un risultato che permette ai giovani "Verdi" di chiudere la stagione regolare al secondo posto in classifica centrando l'accesso ai Play - Off da neo promossa e con la miglior posizione possibile. Finora, insomma, davvero una grande stagione per la formazione giovanile del sodalizio presieduto dal Presidente Arnaldo Stradini e allenato da mister Piergiorgio Bonati.



In cronaca già al 2° minuto Fezzanese pericolosa con Lapperier che dopo un cavalcata sulla fascia conclude di poco sul fondo. Al 15° dubbio contatto in area Foce - Pavan, ma l'arbitro lascia proseguire. Passa un minuto e Bleve chiude bene lo specchio della porta su conclusione di Donati. Al 18° ci prova Frolla, ma Arar para in presa bassa. Al 27° secondo tentativo di Donati, questa volta da fuori area, ma ancora Bleve neutralizza. Ancora il portiere spezzino dice di no a Dell'Orfanello al 31° con il biancorosso che concludeva dall'interno dell'area di rigore. Al 36° ancora il N°10 di casa conclude in maniera velenosa con il pallone che si abbassa all'ultimo, ma Bleve in tuffo riesce a smanacciare in angolo la pericolosa conclusione avversaria. Prima frazione che, dopo un minuto di recupero, termina a reti bianche.



Ripresa che si apre con il brivido perchè al 47° Giusfredi, su piazzato, colpisce la parte alta della traversa. Al 50° Lo Russo conclude a rete con la sfera deviata in angolo. Dal corner pallone crossato al centro dove l'arbitro vede una trattenuta di Cidale su Diana assegnando il calcio di rigore. Dal dischetto Dell'Orfanello, ma Bleve si supera e respinge, però sulla ribattuta si avventa Rossi che mette in rete per il vantaggio locale. Al 55° protesta ospiti per l'atterramento in area di Campagni, ma l'arbitro fa cenno di proseguire. Al 61° ci prova Frolla la cui conclusione è disinnescata da Arar. Si prosegue con una pericolosa conclusione di Capasso che viene deviata in angolo da Diana. Al 70° l'arbitro vede un tocco di mano nell'area toscana e assegna un rigore anche alla Fezzanese. Dal dischetto si porta Campagni che realizza impattando il risultato. All'80° su un combinazione sull'asse Rrokaj - Capasso tiro di quest'ultimo che sfiora la base del palo. Al primo di recupero l'ultima occasione è sempre sui piedi di Capasso, ma Arar riesce a deviare in angolo la sfera. Partita che termina quindi in parità con la Fezzanese che conquista matematicamente il secondo posto e l'accesso ai Play - Off del Girone F.



Tabellino



Ghiviborgo - Fezzanese 1 - 1

Marcatori: 51° Rossi (G), 70° [Rig.] Campagni (F)



Note: al 51° Bleve para un rigore a Dell'Orfanello (G), ammoniti Delvigo (F), Sheta (G), Giusfredi (G), S. Rossi (G) e di Martino (F), angoli 3 - 6, rec. 1' e 3'



Ghiviborgo: Arar, S. Rossi, Rugani, Giusfredi, Sheta, Diana, Lo Russo, Dianda, Pavan, Dell'Orfanello, Donati. All. Giraldi

A disp.: Beqiri, Giomi, Secchi, Biagi, Fiumicino, Zadrima





Fezzanese: Bleve, Di Biase, Parziale, Rrokaj, Delvigo, Foce, Capasso, Lapperier, Campagni, Cidale, Frolla. All. Bonati

A disp.: Rossi, Salku, Balito, Russi, Esposito, De Bellis, di Martino, Caridi, Fabiani.



Arbitro: Sig. Giacomo Di Legge di Pisa

Assistenti: Sig. Dimitrij Toschi e Sig. Giovani Luti entrambi di Livorno



Guido Lorenzelli