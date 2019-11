Juniores Nazionale, la Fezzanese vince e sale in vetta

Pisa - Dopo due gare un po' sfortunate con un solo punto conquistato torna alla vittoria la Juniores Nazionale della Fezzanese che si impone nettamente in casa del Tuttocuoio. Tre punti fondamentali che permettono alla squadra di Bonati di raggiungere in vetta alla classifica la Sangiovannese sconfitta dal Ponsacco.



Spezzini già in vantaggio al 5° minuto con il rientrante bomber Pieri che concretizza al meglio un'azione d'attacco prolungata da parte della Fezzanese. Ospiti pericolosi con Fabiani, anche lui al rientro, due minuti dopo, pallone parato a terra. A seguire clamoroso palo colpito da Frolla. Al 34° combinazione tra Pieri e Russi con potente conclusione di quest'ultimo che centra la traversa. Fezzanese anche sfortunata nella circostanza.



Ripresa dove la Fezzanese inizia attaccando a testa bassa. All'8° assolo di Pieri che arriva a tu per tu con il portiere avversario che con un miracolo salva la sua porta deviando in angolo. Dalla bandierina colpo di testa di Piazza e il portiere devia ancora in corner. Al 19° ancora travolgente azione di Pieri che costringe nuovamente l'estremo di casa a riparare in angolo. Al 23°, praticamente alla prima azione offensiva degli ospiti, un intervento di Parziale viene punito dal direttore di gara con la massima punizione. Il Tuttocuoio pareggia quindi dagli undici metri con Verdese. Un minuto dopo la mezzora rigore anche per la Fezzanese per un fallo subito da Frolla e Ambrosi riporta avanti la squadra di Bonati. In pieno recupero, al 94°, il gol di Maglione che fissa il definitivo 1 - 3 e il ritorno alla vittoria dei giovani "Verdi".



Tabellino



Tuttocuoio - Fezzanese 1 - 3

Marcatori: 5° Pieri (F), 69° [Rig.] Verdese (T), 76° [Rig.] Ambrosi (F), 94° Maglione (F)



Note: ammoniti Campani (T) e Carlini (F), angoli 3 - 7, rec. 1' e 4'



Tuttocuoio: Giannangeli, Verdese, Vitale, El Bahja, Diop, Campani, Ba, Sgobbino, Picarella, Lepri, Diaw El Hadji. All. Scardiglio

A disp.: Campisi, Kravchenko, Faye



Fezzanese: Ravecca, Russi, Parziale, Ambrosi, M. Salku, A. SAlku, Fabiani, Scappazzoni, Pieri, Frolla. All. Bonati

A disp.: Moscoloni, Centi, Manfredini, Simoni, Ascoli, Pierotti, Maglione, Lazzari, Carlini.



Arbitro: Sig. Edoardo Manedo di Prato

Assistenti: Sig. Simone Mazzoni e Sig. Fabio Mauriello entrambi di Prato