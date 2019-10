Juniores Nazionale, la Fezzanese torna alla vittoria con Pieri e Frolla

La Spezia - Dopo due sconfitte consecutive torna alla vittoria la Juniores Nazionale della Fezzanese che al "Cimma" di Pagliari supera con un perentorio 3 - 0 l'Aglianese conquistando così il primo successo casalingo e il secondo in quattro giornate di campionato.



Problemi per mister Bonati con Tonelli che si infortuna nel riscaldamento sostituito da Ambrosi. Partono meglio gli ospiti e prima Sauro sfiora l'incrocio dei pali, poi è Salku a risolvere un pasticcio difensivo con un intervento provvidenziale in chiusura. Un minuto dopo il quarto d'ora si vedono i giovani "Verdi" con Pieri che scatta in maniera imprendibile e conclude in diagonale sfiorando il montante. Al 21° ancora Sauro pericolosissimo colpisce la traversa con un gran tiro da fuori area. Alla mezzora costretto alla grande deviazione in angolo il portiere ospite dopo il bello scambio tra Pieri e Maglione che mandava al tiro quest'ultimo. Al 35° Aglianese pericolosa su azione d'angolo con Gaggioli, ma il pallone esce sul fondo. Al primo di recupero è invece Maglione a sfiorare il vantaggio per la Fezzanese con una grande conclusione, ma altrettanto importante è la risposta del portiere toscano che devia in angolo. Squadre al riposo sullo 0 - 0 iniziale.



Già al 50° la Fezzanese sfiora il vantaggio pareggiando il conto dei legni: angolo su cui Manfredini incorna alla perfezione superando Giuntini, ma la traversa salva i toscani. Passano due minuti e Pieri sfugge alla marcatura del diretto marcatore e si invola in area, ma Giuntini salva con una buona parata. Nella Fezzanese dentro Frolla e il suo ingresso risulterà importante. Già al 63° azione del neo entrato che dalla destra centra per Simoni, pallone rimesso in mezzo per Fabiani che alza sopra la traversa. Passano due minuti ed ecco il vantaggio locale: Pieri va via in velocità dopo aver recuperato palla e a tu per tu con Giuntini insacca. Passano due minuti e Frolla serve perfettamente Maglione che si divora il pallone del raddoppio. Gol mangiato e quasi gol subito: prima azione della ripresa dell'Aglianese e Sauro su punizione colpisce il palo. Poco male perchè il 2 - 0 locale è dietro l'angolo e al 65° ancora Pieri parte imprendibile e fa secco il portiere avversario con un perfetto diangonale. Seconda doppietta consecutiva per la "Freccia Verde". C'è ancora il tempo per il 3 - 0 nel finale a firma di Frolla che si conquista, atterrato da Giuntini, un calcio di rigore da lui stesso trasformato. Buona prova, soprattutto nel secondo tempo, per i ragazzi di Bonati che salgono così a quota 6 punti in campionato



Tabellino



Fezzanese - Aglianese 3 - 0

Marcatori: 60° e 65° Pieri, 87° [Rig.] Frolla



Note: ammoniti Scappazzoni (F), Rinaldi (A), Sauro (A), Giusti (A), angoli 4 - 10, rec. 1' e 5'



Fezzanese: Moscoloni, Russi, Ascoli, Ambrosi, Manfredini, Salku, Scappazzoni, Fabiani, Lazzari, Pieri, Maglione. All. Bonati

A disp.: Ravecca, Centi, Parziale, Tonelli, Simoni, Pierotti, Frolla, Carlini, Franceschini.



Aglianese: Giuntini, Rosselli, Ferrari, Rinaldi, Gaggioli, Proietto, Sauro, Giusti, Miglietta, Paolini, Mocali. All. Trupia

A disp.: Santoni, Tropeano, Petrucci, Landino, Vigni, Sina, Oriti, Malih, Pievani.



Arbitro: Sig. Arjeno Piloci di Chiavari

Assistenti: Sig. Stefano Spinetta della Spezia e Sig. Andrea Ciarletta della Spezia