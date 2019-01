Juniores Nazionale, la Fezzanese si porta in testa seguita da Seravezza e Sanremese

La squadra di Piergiorgio Bonati batte l'ex capolista Real Forte Querceta e approfitta del pari tra le due inseguitrice. Il Savona supera il quotato Ghivizzano. Ligorna continua nel buon momento battendo la Lavagnese di Tornar. Poker Ponsacco

La Spezia - Guarda tutti dall'alto la Juniores Nazionale della Fezzanese dopo la prima giornata di ritorno del Girone F. Come visto nella nostra cronaca dello scorso Sabato la formazione di mister Piergiorgio Bonati ha superato con un netto 4 - 0 l'ex capolista Real Forte Querceta rimasta in inferiorità numerica un minuto dopo il quarto d'ora per l'espulsione di Spallanzani. Mattatore della sfida il giovane attaccante classe 2001 Frolla che prima ha messo l'assist per il vantaggio firmato dal centrocampista Cidale e poi ha realizzato una doppietta nel giro di 3' minuti portandosi a quota 8 centri in classifica marcatori. Il suo splendido momento è continuato poi Domenica con l'esordio in Serie D con la Prima Squadra di Sabatini nel pareggio in casa dello Stresa dopo che già la scorsa stagione il mister spezzino lo aveva fatto esordire in Eccellenza. Poker completato dalla prima marcatura stagionale di Caridi che poi coglierà anche un palo e oltre al legno colpito dal talentuoso trequartista Saporiti. I "Verdi" scavalcano quindi il Real Forte Querceta ora terzo e, complice il pareggio nello scontro diretto tra Seravezza Pozzi e Sanremese che impattano 1 - 1 in casa dei toscani, si ritrovano capolista solitaria con un punto di vantaggio sulla coppia di inseguitrici. Per i matuziani la rete del momentaneo vantaggio messa a segno da D'Amico. In terza posizione insieme al sodalizio di Forte dei Marmi anche il Ghivizzano Borgo a Mozzano sconfitto per 2 - 1 da un Savona in netta ripresa che si porta a quota 21 punti in sesta piazza in compagnia dei genovesi del Ligorna, una delle squadre più in forma del momento. I genovesi infatti grazie alle reti di Vulpes, Boggiani e Di Molfetta si impongono in casa della Lavagnese del mister spezzino Claudio Tornar con il finale di 1 - 3. Rete per i padroni di casa, terzultimi a quota 10, a segno Dondero. Scorrendo la classifica ecco a quota 18 il Ponsacco, prossimo avversario della capolista Fezzanese, che si impone con un largo 1 - 4 in casa del Viareggio fanalino di coda del campionato a quota 9 punti insieme al Tuttocuoio che si impone di misura sulla Massese grazie alla rete di Interdonato. Turno di riposo osservato invece dal Sestri Levante terzultimo a pari merito con la Lavagnese, ma con una gara in meno.



I TOP DI GIORNATA



FEZZANESE: Grande vittoria per la neo capolista contro l'ex battistrada del torneo. Il classe 2001 Frolla scatenato con due gol e un assist per la rete del vantaggio "Verde" firmato da Cidale.



SAVONA: I giovani "Striscioni", rinforzati da Berruti, Muzzi e Kallon "scesi" dalla Prima Squadra, battono una delle ex capoliste come il Ghivizzano Borgo a Mozzano continuando nella loro risalita in classifica.



PONSACCO: Quattro reti certificano il buon momento dei toscani che si impongono nettamente in casa del Viareggio



Risultati 13° Giornata Juniores Nazionali Girone F



Fezzanese - Real Forte Querceta 4 - 0 (24° Cidale, 30° e 33° Frolla, 59° Caridi)

Lavagnese - Ligorna 1 - 3 (Dondero; Vulpes, Boggiani, Di Molfetta)

Savona - Ghivizzano Borgo a Mozzano 2 - 1 (Pregliasco, ; )

Seravezza Pozzi - Sanremese 1 - 1 ( ; D'Amico)

Tuttocuoio - Massese 1 - 0 (Interdonato)

Viareggio - Ponsacco 1 - 4

Riposo: Sestri Levante



Classifica: 26 Fezzanese, 25 Seravezza Pozzi, 25 Sanremese, 24 Ghivizzano Borgo a Mozzano, 24 Real Forte Querceta, 21 Ligorna, 21 Savona, 18 Ponsacco, 14 Massese, 10 Sestri Levante, 10 Lavagnese, 9 Viareggio, 9 Tuttocuoio