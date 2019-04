Juniores Nazionale il punto, al Savona il titolo del Girone F con i gol di Dapelo

Dal suo arrivo a Dicembre il fuori quota classe '98 ha realizzato 14 reti in 8 partite laureandosi capocannoniere. "Striscioni" subito alla Fase Nazionale. Una grande Fezzanese chiude seconda qualificandosi ai Play - Off del girone.

La Spezia - Termina il Girone F del campionato Juniores Nazionale e termina con la vittoria del torneo da parte del Savona che si impone in casa del Ligorna calando la "manita" di reti. A trascinare gli "Striscioni" è ancora una volta l'attaccante fuori quota classe '98 Dapelo (nella foto, ndr) a segno con una doppietta. Insieme a lui a segno il talentuoso Gueye, Zola e Barisone, per i genovesi era andato a segno su rigore Olanda riaprendo inizialmente il match. Dapelo si laurea anche capocannoniere del torneo e questo la dice lunga su quanta differenza abbia fatto il classe '98 nella rincorsa al titolo da parte del Savona. Arrivato a Dicembre dalla Burlando, nel torneo di Promozione aveva già realizzato 7 reti, ha realizzato la bellezza di 14 marcature in 8 partite disputate. Con il successo ottenuto il Savona passa direttamente agli Ottavi di Finale dei Play - Off per il Titolo Nazionale. Chiude invece al secondo posto il suo ottimo campionato la Fezzanese che, priva del talentuoso Saporiti squalificato, va ad impattare sul difficile campo del Ghiviborgo. Passati in vantaggio con Rossi, che riprendeva la respinta di Bleve che neutralizzava un calcio di rigore, i toscani venivano raggiunti su rigore trasformato da Campagni. Il forcing finale dei giovani "Verdi" non veniva premiato dalla rete della vittoria, ma il pareggio consentiva comunque ai ragazzi di mister Bonati di chiudere al secondo posto in classifica da neo promossa. La Fezzanese Juniores centra così una storica qualificazione ai Play - Off del girone che porteranno la vincitrice degli stessi alla Fase Nazionale. Qualificato anche lo stesso Ghiviborgo che chiude quarto a quota 46. In terza posizione si conferma il Seravezza Pozzi che chiude a 48 punti, uno in meno della Fezzanese, andando ad imporsi a Ponsacco di misura per 1 - 2 grazie alle reti di Galloni e Dal Lago. Vittoria e quinto posto per il Real Forte Querceta che supera nel sentito derby il Viareggio imponendosi per 2 - 1. Oramai già fuori dai giochi per i Play - Off non va oltre il pareggio a reti bianche la Sanremese che impatta con il Tuttocuoio, mentre la Massese saluta il torneo (vista la retrocessione della Prima Squadra in Eccellenza, ndr) superando per 2 - 1 il Sestri Levante grazie alle reti di Bonni e Gonzalon, mentre per i giovani "Corsari" va a segno Bancalari.



I TOP DI GIORNATA



DAPELO (Savona): Nella corsa alla vittoria del girone i gol del fuori quota classe '98 hanno fatto tutta la differenza del mondo. Da dicembre a sabato scorso ha realizzato la bellezza di 14 reti in 8 partite disputate laureandosi anche capocannoniere del girone.



FEZZANESE: Annata da incorniciare per i giovani "Verdi" di mister Bonati che da neo promossi chiudono in seconda posizione centrando una storica qualificazione ai Play - Off del girone. E forse se non ci fosse stato Dapelo...



SERAVEZZA POZZI: Trascinati dalle reti di Galloni i toscani centrano la qualificazione ai Play - Off. Squadra ostica da affrontare per tutte le avversarie.



Risultati XXV giornata Juniores Nazionale Girone F



Ghiviborgo - Fezzanese 1 - 1 (51° Rossi, 71° [Rig.] Campagni)

Ligorna - Savona 1 - 5 (13' e 82' Dapelo, 22' Guaye, 40' [Rig.] Olanda, 53' Zola, 87' Barisone)

Massese - Sestri Levante 2 - 1 (Bonni, Gonzalon; Bancalari)

Ponsacco - Seravezza Pozzi 1 - 2 ( ; Galloni, Del Lago)

Real Forte Querceta - Viareggio 2 - 1

Sanremese - Tuttocuoio 0 - 0

Riposo: Lavagnese



Classifica: Savona 52, Fezzanese 49, Seravezza Pozzi 48, Ghiviborgo 46, Real Forte Querceta 43, Ligorna 43, Sanremese 36, Ponsacco 31, Massese 26, Tuttocuoio 25, Sestri Levante 19, Lavagnese 12, Viareggio 11



CLASSIFICA MARCATORI



14 DAPELO (Savona)



11 Frolla (Fezzanese)

11 Boggiani e Vulpes (Ligorna)



10 Giorgi (Savona)

10 Zaami (Ligorna)

10 Gargano (Sestri Levante)



9 Galloni (Seravezza Pozzi)



8 Saporiti (Fezzanese)

8 Altamura (Ponsacco)

8 Mallozzi (Tuttocuoio)



7 Campagni (Fezzanese)

7 Olanda (Ligorna)

7 D'Agnano (Sanremese)

7 Bonni (Seravezza Pozzi)