Juniores Nazionale il punto, Sabato prossimo si deciderà il campionato

Savona facile sulla Lavagnese e Fezzanese che supera Ligorna rimangono distanziate di un punto. Aperta anche la lotta PlayOff: Seravezza supera nel derby il Forte Querceta. Tris Ghiviborgo al Viareggio. Sestri Levante cala il poker sulla Sanremese

La Spezia - Quando manca una sola giornata al termine del Girone F del campionato Juniores Nazionale si mantiene viva e avvincente la lotta per la conquista del torneo con la capolista Savona e la Fezzanese distanziate da un solo punto in classifica. Tutto facile per gli "Striscioni" contro la penultima della classe Lavagnese superata con un netto 5 - 0 in cui spicca la tripletta del fuori quota classe '98 Dapelo che da inizio Dicembre allo scorso Sabato ha realizzato ben 12 reti. Manita completata da Samuel e Fornara. Più difficili i tre punti conquistati dalla squadra di mister Bonati contro un Ligorna agguerrito e voglioso di fare punti per centrare una piazza Play - Off. Spezzini tra l'altro privi di due titolari importanti come Foce e Cidale. Campagni e Delvigo portano i giovani "Verdi" sul doppio vantaggio, ma Di Molfetta e una punizione di capitan Di Pietro impattano il risultato per i genovesi. A decidere la sfida è Saporiti. Ligorna che scivola al quinto posto e dovrà fare punti nell'ultimo turno proprio con il Savona per non essere affiancato dal Real Forte Querceta che segue la squadra di Genova a tre lunghezze dopo la sconfitta patita di misura nel derby toscano con il Seravezza Pozzi ora terzo a quota 48 e affiancato in classifica al Ghiviborgo. I binacorossi, prossimi avversari della Fezzanese, si impongono con un facile tris in casa del fanalino di coda Viareggio. Decisive le marcature di Zadrima, Parmigiani e Fiumicino. Rimane quindi viva la lotta per i Play - Off. Nelle altre due partite in programma Sabato scorso Patteri e Interdonato danno la vittoria al Tuttocuoio contro il Ponsacco, mentre il Sestri Levante riscatta in parte una stagione difficile battendo per 4 - 3 la Sanremese. Per i giovani "Corsari" le reti sono messe a segno da Sanguinetti, Dahmane, Spena e Pantini.



Risultati XXV giornata Juniores Nazionale Girone F



Fezzanese - Ligorna 3 - 2 (14° Campagni, 23° Delvigo, 25° Di Molfetta, 56° Di Pietro, 68° Saporiti)

Savona - Lavagnese 5 - 0 (33°, 41° e 62° Dapelo, 49° Samuel, 87° Fornara)

Seravezza Pozzi - Real Forte Querceta 1 - 0

Sestri Levante - Sanremese 4 - 3 (Sanguinetti, Dahmane, Spena, Pantini; )

Tuttocuoio - Ponsacco 2 - 0 (Patteri, Interdonato)

Viareggio - Ghiviborgo 0 - 3 (Zadrima, Parmigiani, Fiumicino)

Riposo: Massese



Classifica: Savona 49, Fezzanese 48, Seravezza Pozzi 45, Ghiviborgo 45, Ligorna 43, Real Forte Querceta 40, Sanremese 35, Ponsacco 31, Tuttocuoio 24, Massese 23, Sestri Levante 19, Lavagnese 12*, Viareggio 11



* = una partita in più



CLASSIFICA MARCATORI



12 DAPELO (Savona)



11 Frolla (Fezzanese)

11 Boggiani e Vulpes (Ligorna)



10 Giorgi (Savona)

10 Zaami (Ligorna)

10 Gargano (Sestri Levante)



8 Saporiti (Fezzanese)

8 Altamura (Ponsacco)

8 Mallozzi (Tuttocuoio)



G.L.