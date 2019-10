Juniores Nazionale: Venè come Brignoli, il Seravezza raggiunge la Fezzanese

Seravezza Pozzi - Sette giorni dopo sulla ruota di Seravezza per la Fezzanese esce ancora una volta il segno X. Dopo il pareggio andato in scena la scorsa domenica tra le due Prime Squadre anche le formazioni Juniores Nazionale del Seravezza Pozzi e della Fezzanese si dividono equamente la posta in palio e, anche in questo caso, per i giovani "Verdi" si tratta del primo pareggio della stagione. A recriminare questa volta sono però i ragazzi di mister Bonati raggiunti sul 2 - 2 finale in pieno recupero dal gol del portiere di casa abile a ribattere in rete una respinta del collega Ravecca.



La partita si apre al 5° con un'azione di forza di Carlini che resiste agli avversari e arriva al tiro, ma il portiere di casa Venè è bravissimo a mettere in angolo. Capovolgimento di fronte e Ravecca in uscita anticipa Bertelloni. Al 16° bravo Salku M. a ribattere la forte e pericolosa conclusione dello stesso Bertelloni. Rispondono gli ospiti con un diagonale di Russi controllato dal portiere. Poco dopo piazzato potente di Frolla che Venè smanaccia in calcio d'angolo. Al 37° Fabiani, servito da una punizione di Ascoli in area piccola, calcia incredibilmente alto sopra la traversa. Dopo un minuto di recupero squadre al riposo sullo 0 - 0.



La ripresa si apre con il vantaggio dei locali: al 49° Bertelloni è lesto ad approfittare di un infortunio del portiere spezzino e realizzare l'1 - 0. Al 56° occasione per il pareggio mancata da Carlini che arriva scoordinato al momento del tiro. Al 65° il pari è cosa fatta: fallo laterale di Ascoli "spizzato" da Maglione per il piatto di Scappazzoni che buca Venè firmando l'1 - 1. All'84° mette la freccia la Fezzanese grazie alla rete di Lazzari che insacca sfruttando una rimessa laterale lunga di Russi. Sembra fatta, ma al 92° sugli sviluppi di un angolo Ravecca respinge corto e il portiere di casa Venè spinge in fondo al sacco per il definitivo 2 - 2 della giovanissima squadra di casa scesa in campo con tutti classe 2002 e 2003.



Tabellino



Seravezza Pozzi - Fezzanese 2 - 2

Marcatori: 49° Bertelloni (S), 65° Scappazzoni (F), 84° Lazzari (F), 92° Venè (S)



Note: ammoniti Venè (S), Barducci (S), Del Frate (S), Ascoli (F) e Frolla (F), angoli 2 - 4, recuperi 1' e 4'



Seravezza Pozzi: Venè, Marchini, Valori, Petrini, Nicolini, De Angeli, Garofalo, Barducci, Bertelloni, Spallanzani, Dell'Amico. All. Lorenzetti

A disp.: Sacchetti, Bello Cova, Verona, Del Frate, Grassi, Luisi.



Fezzanese: Ravecca, Russi, Ascoli, Scappazzoni, Manfredini, Salku M., Simoni, Fabiani, Frolla, Pieri, Carlini. All. Bonati

A disp.: Moscoloni, Centi, Ambrosi, Pierotti, Parziale, Lazzari, Maglione, Salku A.



Arbitro: Sig. Rosini Luca della Sez. AIA di Livorno

Assistente N°1: Sig. Cecchini Francesco della Sez. AIA di Carrara

Assistente N°2: Sig. Di Tullio Riccardo della Sez. AIA di Carrara