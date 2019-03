Juniores Nazionale, Saporiti decide un match avvincente per la Fezzanese

I ragazzi di Bonati superano di misura il Ligorna che scivola dal terzo al quinto posto. I giovani "Verdi" si confermano ad un punto dalla capolista Savona, tutto si deciderà sabato prossimo negli ultimi 90' minuti di campionato

La Spezia - Bella vittoria in una gara avvincente e molto combattuta per la Juniores Nazionale della FezzaneseLigorna che all'andata a Genova li avevano battuti in maniera piuttosto netta. La squadra di Bonati si mantiene quindi ad un solo punto dalla capolista Savona che non trova resistenza contro la Lavagnese. Il campionato si deciderà quindi Sabato prossimo quando i giovani "Verdi" saranno ospiti dei toscani del Ghiviborgo terzi in classifica e la capolista sarà ospite proprio del Ligorna quinto.



La partita si apre con una palla gol per Lapperier che con un destro in diagonale prova a sorprendere Carbone al 7° minuto: pallone che sfiora il palo ed esce sul fondo. La pressione fezzanotta è costante nei primi minuti in cui i ragazzi di Bonati conquistano tre calci d'angoli in serie. Al 14° corner di Saporiti per Parziale che impatta di testa, Carbone respinge e CampagniDelvigo che realizza così il 2 - 0. Passano appena due minuti e i genovesi la riaprono quando Di Molfetta intercetta un pallone mal liberato dalla retroguardia di casa e supera Bleve per il 2 -1. Reagisce subito la squadra di casa che un minuto dopo sfiora la traversa con una bella conclusione di Capasso che si era liberato al tiro con un'azione personale. Al 37° ennesimo angolo di Saporiti per la testa di Campagni che manda fuori di un niente. Al 42° invece occasionissima per Lapperier che si presenta a tu per tu con Carbone, ma si fa ipnotizzare dall'estremo genovese. Al 45° ribaltamento di fronte e occasione Ligorna con il tiro da fuori area di Ricci che si alza di poco sopra la traversa. Squadre al riposo sul parziale di 2 - 1 in favore dei locali che si sono sicuramente espressi meglio nei primi 45' minuti.



Ripresa che si apre al 51° con il Ligorna che sfiora il pareggio con un tiro da fuori area di Mazzolini che lambisce il palo. Pareggio che arriva al 56° con Di Pietro che realizza con un bel calcio di punizione battendo Bleve infilandolo alla propria sinistra. Il tempo di riordinare le idee e la Fezzanese trova il gol vittoria con Saporiti al 68°, giusto premio alla grande prova del trequartista appena convocato nella Nazionale Under 18 della LND. Subito dopo il vantaggio occasionissima per il poker "Verde" quando Frolla ruba palla a un difensore e si invola verso la porta, Carbone gli si para in uscita, ma l'attaccante classe 2001 lo supera con un bel pallonetto che si stampa però sulla parte alta della traversa prima di uscire sul fondo. All'80° ancora occasione per Frolla, ma Carbone è bravo e si salva. Poco dopo Parziale ferma una pericolosa ripartenza dei genovesi con un fallo tattico meritandosi il cartellino giallo, l'ennesimo sventolato nei confronti dei giocatori di casa che chiuderanno la partita con ben cinque ammoniti. All'85° si rivede il Ligorna con un pericoloso colpo di testa di Zaami parata in tuffo da Bleve. L'ultima emozione al 93° quando Capasso smarca il neo entrato Russi che calcia in maniera troppo debole e per Carbone è facile neutralizzare la conclusione. Triplice fischio e campionato che si deciderà quindi tutto negli ultimi emozionanti 90' minuti di Sabato prossimo.



Tabellino



Fezzanese - Ligorna 3 - 2

Marcatori: 14° Campagni (F), 23° Delvigo (F), 25° Di Molfetta (L), 56° Di Pietro (L), 68° Saporiti (F)



Note: ammoniti Bleve (F), Parziale (F), Delvigo (F), Saporiti (F), Campagni (F), Valente (L) e Di Pietro (L), angoli 7 - 2, recuperi 3' e 5'



Fezzanese: Bleve, Parziale, Balito, di Martino (65° Russi), Delvigo, Di Biase, Lapperier, Capasso, Saporiti, Campagni (50° Esposito), Frolla (90° Caridi). All. Bonati

A disp.: Rossi, Salku, De Bellis, Ridondelli, Franceschini.



Ligorna: Carbone, Luciani, Maiani (70° Fredducci), Valente (46° Cani), Di Pietro, Di Molfetta (76° Spatari), Zaami, Olanda, Ricci (80° Saulle), Mazzolini, Boggiani. All. Marrale.

A disp.: Martuccelli, Spinetti, Leone, Costa.



Arbitro: Sig. Michele Miselli della Spezia

Assistente N°1: Sig. Matteo Ricci della Spezia

Assistente N°2: Sig. Simone Vecchiarelli della Spezia



Lorenzelli Guido