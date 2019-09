Juniores Nazionale: Pieri torna al gol, ma non basta

Tavarnelle - Torna al gol dopo più di un anno di assenza per infortunio e un'operazione il capitano della Juniores Nazionale della Fezzanese Mark Pieri, ma purtroppo la sua doppietta non basta ai ragazzi di mister Bonati per fare risultato sul campo del San Donato Tavarnelle. Contro i gialloblu toscani si materializza infatti la seconda sconfitta consecutiva.



E dire che i giovani "Verdi" partivano fortissimo andando già in vantaggio al 5° quando, su azione di ripartenza, ecco la spizzata di Frolla a liberare Pieri che superava Luconi con un bel pallonetto con il portiere di casa proteso in disperata e vana uscita. Al 28° il pareggio toscano su rigore trasformato da Mori e concesso in maniera molta dubbia. L'arbitro considera falloso il contrasto di Salku in area su Bonfitto. Pericolosi ancora i padroni di casa al 36° con la discesa di Sirigu che conclude in diagonale di poco sul fondo. Al 40°, sugli sviluppi di una punizione di Ambrosini, Manfredini sovrasta gli avversari di testa, ma spedisce sul fondo. Due minuti dopo occasionissima per la Fezzanese di tornare in vantaggio quando gli ospiti liberano Simoni a tu per tu con Luconi che si supera deviando in angolo. Squadre al riposo sul parziale di 1 - 1.



Ripresa che si apre al 49° con una conclusione di Sirigu da fuori area disinnescata da Ravecca. Al 57° San Donato in vantaggio quando su angolo si accende una mischia in area di rigore risolta da Masserini che spedisce alle spalle del portiere spezzino. Passano due minuti e il portiere di casa evita il pareggio sulla grande conclusione al volo di Fabiani, messo in movimento da Frolla, deviando in angolo. Al 73° espulso, su segnalazione dell'assistente, Rindondelli della Fezzanese che stava effettuando riscaldamento. Al 78° Sirigu ci riprova da fuori area con palla di poco sopra la traversa. All'88° arriva il terzo gol del San Donato Tavarnelle con Liberati. Proprio al 90° la doppietta di Pieri che insacca con un preciso colpo di testa su punizione laterale di Ambrosi. Triplice fischio e vittoria per 3 - 2 dei locali, ma la Fezzanese ha ritrovato, almeno, la sua "Freccia Verde".



Tabellino



San Donato Tavarnelle - Fezzanese 3 - 2

Marcatori: 5° e 90° Pieri (F), 29° [Rig.] Mori (S), 57° Masserini (S), 88° Liberati (S)



Note: al 73° espulso dalla panchina Ridondelli (F), ammoniti Mori (S), Ascoli (F), Manfredini (F), Salku (F) e Carlini (F), angoli 2 - 4, rec. 2' e 4'





San Donato Tavarnelle: Luconi, Cassetti, Neri, Schiazza, Abbate, Sirigu, Liberati, Favilli, Mori, Bonfitto, Ceccatelli. All. Berchielli

A disp.: Romano, Vitale, Hyso, Kortz, Masserini, Piazzini, Puggioni, Scali, Testa.





Fezzanese: Ravecca, Russi, Ascoli, Ambrosi, Manfredini, Salku, Simoni, Tonelli, Pieri, Fabiani, Frolla. All. Bonati

A disp.: Moscoloni, Centi, Scappazzoni, Lazzari, Ridondelli, Pierotti, Maglione, Carlini, Franceschini.



Arbitro: Sig. Shadi Omda Salama di Firenze

Assistenti: Sig.ra Caterina Gelli di Prato e Sig. Fabio Maurello di Prato