Juniores Nazionale, Fezzanese poker al Ponsacco

Primo match casalingo e prima vittoria per i ragazzi di Bonati che con una grande prima frazione superano i rossoblu con pieno merito. Protagonisti Saporiti, autore di una pregevole doppietta, Campagni e Capasso

La Spezia - Arriva alla seconda giornata la prima vittoria nel campionato Juniores Nazionale per la Fezzanese. Al "Franco Cimma" di Pagliari i giovani "verdi" di mister Bonati, grazie ad un primo tempo giocato ad alti livelli, rimandano battuto con un sono 4 - 1 il Ponsacco.



In cronaca padroni di casa vicini alla rete già al 7° quando Frolla serve bene Saporiti che conclude sfiorando la base del palo. La risposta toscana con un gran tiro dalla distanza di Belcari che supera Bleve, ma si infrange sulla traversa. Lo stesso giocatore viene subito dopo ammonito per un fallo su Campagni. Della punizione che ne consegue si incarica un pimpante Saporiti il quale scarica un velenoso rasoterra che, deviato, si stampa sulla base del palo pareggiando il conto dei legni. Al terzo tentativo Saporiti centra il bersaglio grosso: è il 18° e il N°10 raccoglie il centro di Capasso impattando di testa e insaccando l'1 - 0. Al 22° il raddoppio è a firma Campagni con l'attaccante che pressa Bartolozzi intercettandone il rinvio, lo salta freddamente e deposita nella porta oramai sguarnita. Al 35° occasionissima per il tris quando lo splendido assist di Cidale trova pronto alla battuta Saporiti che prova l'esterno destro che si spegne sul fondo. Passano due minuti ed è Saporiti a servire un perfetto assist per Capasso mettendolo a tu per tu con il portiere, l'esterno è freddo e in diagonale insacca il tris. E immediato ecco giungere anche il poker quando Frolla libera con un pregevole pallonetto il sempre presente Saporiti che insacca chiudendo di fatto il match già nella prima frazione.



La seconda frazione vede una Fezzanese appagata del risultato e un po' meno brillante che prova comunque a mantenere il controllo della sfida. Al 56° affondo di Calabrese per il Ponsacco, ma Bleve è attento ed esce a mettere in angolo la sfera. Al 65° ci prova Giuntini dalla distanza con Bleve che para sicuro. Subito dopo ripartenza fezzanotta con il neo entrato Pieri che va via a sinistra e poi calcia ad incrociare, ma Bartolozzi respinge. A dieci minuti dalla fine il Ponsacco accorcia le distanze con il neo entrato Altamura che batte l'incolpevole Bleve complice una deviazione. Finisce così 4 - 1 per la squadra di casa con un'ottima prestazione per i ragazzi di mister Bonati che centrano la vittoria con pieno merito salendo a quota quattro punti in classifica dopo il pareggio dell'esordio ottenuto a Forte dei Marmi.



Tabellino



Fezzanese - Ponsacco 4 - 1

Marcatori: 18° e 41° Saporiti (F), 22° Campagni (F), 37° Capasso (F), 80° Altamura (P)





Note: ammoniti Campagni (F), Diomandè (F), Accardo (P), Belcari (P), recuperi 1' e 6'



Fezzanese: Bleve, Farella (52° Balito), Parziale, Diomandé, Coppola, Salku, Capasso (67° Caridi), Cidale, Frolla (60° Pieri), Saporiti (56° Fabiani), Campagni (77° Esposito). All. Bonati

A disp.: Rossi, , De Bellis, Xavier Lopes



Ponsacco: Bartolozzi, Accardo (28° Toscano), Calabrese, Fiore, Fontanelli, Bertoncini (46° La Prova), Giunti, Belcari (68° Costantini), Lazzeretti (50° Altamura), Gemignani (68° Zichella). All. Minichilli

A disp.: Betti, Macchi, Poggianti, Belli.



Arbitro: Sig. Michele Cirio di Savona

Assistenti: Sig. Claudio Garbusi della Spezia e Sig. Luca Ugolini della Spezia