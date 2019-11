Juniores Nazionale, Fezzanese poco cinica beffata dal Pontedera

La Spezia - Sconfitta di misura questo pomeriggio per la Juniores Nazionale della Fezzanese che al "Franco Cimma" di Pagliari riceveva il Città di Pontedera. Privo del proprio bomber Pieri, già autore di cinque reti in questo inizio di campionato, il tecnico dei giovani "Verdi" Bonati si affida al trio Lazzari - Carlini - Salku Andrea.



Match che inizia con una grossa occasione per Lazzari che al 2° minuto calcia dal limite dell'area piccola spedendo però sul fondo. Al 5° ci prova Pierotti su punizione, ma Nicoli blocca sicuro. L'inizio è tutto della Fezzanese: un minuto prima del quarto d'ora potente conclusione in diagonale di Carlini con Nicoli che si distende completamente e respinge a mano aperta. Al 20°, su una punizione di Pierotti, Scappazzoni sfiora di testa, ma non riesce ad imprimere forza alla sfera. Fezzanese che si riversa in avanti e al 29° ecco l'affondo di Carlini, ma Nicoli è pronto ad anticipare in uscita l'attaccante di casa. Due minuti dopo vicinissima alla rete del vantaggio la squadra di Bonati quando uno scambio tra Carlini e Lazzari è concluso da un pallonetto di quest'ultimo che si perde di un niente sopra la traversa a Nicoli battuto. Al 38° si vede per la prima volta il Pontedera con la conclusione di Porrino disinnescata a terra da Ravecca. Al 40° l'ultima emozione: splendido assist di Lazzari per Salku Andrea che sottoporta non controlla favorendo la presa di Nicoli. Squadre al riposo sullo 0 - 0, praticamente una sola squadra in campo, ma la Fezzanese non è precisa sotto porta.



Parte forte anche nella ripresa la Fezzanese: al 46° centro di Carlini per Salku Andrea che in tuffo di testa mette alto sopra la traversa. Al 50°, sull'angolo di Pierotti, imperioso lo stacco di Carlini che di testa impegna severamente Nicoli. Poco dopo ancora Pierotti a servire per la testa di Scappazzoni, ma questa volta il pallone finisce sul fondo. Al 56° Salku Andrea ci prova dalla distanza e il pallone si alza di poco sopra la traversa. Al 58° provvidenziale l'uscita di Moscoloni, subentrato all'intervallo a Ravecca, che blocca una pericolosa verticalizzazione ospite che stava mandando in porta un giocatore. Poco prima dell'ora di gioco doppio intervento di Nicoli che dice di no a Lazzari prima e Salku Andrea poi. La gara da qui in poi scema di intensità diventando anche molto spezzettata per via dei molti cambi effettuati dai due allenatori. All'85° Fezzanese in dieci uomini per l'infortunio in cui occorre Lazzari con tutte le sostituzioni già utilizzate da Bonati. All'89° arriva la beffa per i locali con il vantaggio ospite, in pratica al secondo tiro del match, con Porrino che in diagonale supera Moscoloni e consegna i tre punti alla squadra toscana. Fezzanese che si lamentava di un fuorigioco non rilevato dall'assistente arbitrale nell'occasione.



Sotto una pioggia battente la Fezzanese è padrona del gioco per l'intero match, ma non riesce a capitalizzare le tantissime occasioni create dovendo arrendersi invece ai cinici avversari che colpiscono ad un minuto dalla fine con i giovani "Verdi" ridotti in inferiorità numerica per l'infortunio a Lazzari.



Tabellino



Fezzanese - Città di Pontedera 0 - 1

Marcatore: 89° Porrino



Note: ammonito Porrino (P), angoli 7 - 1, recuperi '0 e '4



Fezzanese: Ravecca, Parziale, Ascoli, Pierotti, Centi, Piazza, A. Salku, Simoni, Lazzari, Scappazzoni, Carlini. All. Bonati

A disp.: Moscoloni, Manfredini, Russi, M. Salku, Ambrosi, Maglione, Frolla, Franceschini.



Città di Pontedera: Nicoli, Oieni, Vintaloro, Hakiki, Grella, Senese, Interdonato, Pau, Porrino, Lo Iacono, Bancalari. All. Dal Bo

A disp.: Otgianu, Moccia, Frixa, Scimone, Godano, Lazzarini, De Luca, Accardi, Centofanti.



Arbitro: Sig. Luca Vaccaro della Spezia

Assistenti: Sig. Davide Gagliardi della Spezia e Sig. Gregorio Di Maggio della Spezia



G.L.