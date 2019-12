Juniores Nazionale, Fezzanese bella e sfortunata cede alla capolista

La Spezia - Una Juniores Nazionale della Fezzanese bella, ma sfortunata cede con classico punteggio all'inglese nel big match contro la Sangiovannese. Al "Franco Cimma" di Pagliari si affrontavano infatti la prima e la seconda forza del Girone G del campionato. La squadra di Bonati gioca una grande partita, ma viene punita nel momento migliore da due reti dei toscani che sbattono anche sul portiere di casa Rossi bravissimo a neutralizzare un calcio di rigore.



Parte forte la Sangiovannese che al 4° minuto costringe alla parata a terra Rossi sulla conclusione potente del bomber del campionato Romanò. La Fezzanese risponde immediatamente e all'8°, su punizione di Fabiani, ecco le conclusioni in rapida successioni di Lazzari e Russi che vengono entrambe ribattute da difensori ospiti. Al 10° ecco invece una grandissima parata di Allegranti che leva direttamente dall'incrocio dei pali una punizione di Ambrosi che sembrava destinata ad insaccarsi in rete. La Fezzanese cresce e al 23° Frolla ruba palla e si invola per poi calciare in porta da fuori area con la sfera che sorvola di non molto la traversa. Al 26° sale invece in cattedra Rossi che con una grande respinta salva in angolo l'incornata di Bianchi su centro di Romani. Dalla bandierina pallone in mezzo e ancora il portiere di casa è abile a respingere la conclusione di Lorenzoni. Alla mezzora è il solito Romanò a portare in vantaggio la capolista: il bomber del campionato è lesto a deviare alle spalle di Rossi un pallone morbido recapitatogli in area, il portiere di casa si distende, ma nulla può. A parte due ammonizioni agli ospiti non succede altro. Squadre al riposo con il minimo vantaggio ospite: gioco veloce e ritmo alto in una bella prima frazione



Ripresa che inizia con la Fezzanese avanti e al 51° Frolla smarca a sinistra Fabiani che conclude pericolosamente chiamando Allegranti alla parata. Un minuto dopo è Frolla ad avere la palla giusta del pareggio sul piede, ma l'attaccante conclude in maniera debole e Allegranti si ritrova la sfera tra le mani parando senza troppa difficoltà. La girandola di cambi non intacca la grande pressione della Fezzanese che cerca in tutti i modi la via del pareggio. Al 71° grandissima conclusione di Simone e Allegranti vola a parare a terra. E' un assedio alla porta della capolista, al 74° conclusione di Fabiani disinnescata dagli ospiti che ripartono in contropiede e Piazza stende in area Martucci. L'arbitro indica giustamente il dischetto. Torricelli si incarica della battuta dagli undici metri, ma Rossi si distende e para in tuffo. Grandissima parata del portiere spezzino. Al 78° occasione da posizione favorevole per Frolla che conclude prontamente, ma sfortunatamente è un compagno a respingere il pericoloso pallone salvando senza volerlo la Sagiovannese. Nel momento migliore della Fezzanese arriva all'89° il raddoppio del neo entrato Martucci che chiude la contesa tra le prime due della classe. Fezzanese bella e sfortunata ha comunque tenuto alto il proprio valore e giocato un'ottima gara.



Tabellino



Fezzanese - Sangiovannese 0 - 2

Marcatori: 30° Romanò, 89° Martucci



Note: al 75° Rossi (F) para un calcio di rigore a Torricelli (S), ammoniti Pieri (F), Lonrenzoni (S), Vannini (S), Bidini (S), Torricelli (S) e Romani (S), angoli 7 - 3, rec. 1' e 6'



Fezzanese: Rossi, Russi, Parziale, Ambrosi, Piazza, M. Salku, A. Salku, Fabiani, Lazzari, Pieri, Frolla. All. Bonati

A disp.: Ravecca, Manfredini, Centi, Simoni, Pierotti, Tonelli, Scappazzoni, Carlini.



Sangiovannese: Allegratti, Lorenzoni, Masi, Vannini, Prunetti, Bidini, Torricelli, Romani, Romanò, Fantoni, Bianchi. All. Pallari

A disp.: Berti, Bencini, Di Mare, Tiranno, Martucci, Forni, Garramone, Pagni, Terruso.



Arbitro: Sig. Matteo Fazioli della Spezia

Assistenti: Sig. Andrea Ciarletta della Spezia e Sig. Paolo Caggiano della Spezia