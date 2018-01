Juniores Eccellenza, un super Campagni trascina la capolista Fezzanese

La brillante prestazione offerta dall'ex fantasista della Tarros Sarzanese, autore di una doppietta, regala la quattordicesima vittoria stagionale per i verdi di Bonati. Vincono Canaletto e Valdivara 5 Terre. Colpo Casassa.

La Spezia - Campionato Juniores di Eccellenza nel segno della quindicesimo turno, nonché la seconda giornata di ritorno, che fa registrare la bellezza di 23 reti all'attivo, con le tre compagini spezzine capaci di segnare, insieme, più della metà dei goal di giornata ( 12 reti ). Fezzanese che si conferma da sola al comando e mantiene a distanza il Canaletto Sepor, che al Tanca conquista l'atteso big match di giornata contro il Magra Azzurri. Conferma la terza posizione di classifica il Valdivara 5 Terre di Francesco Galleno che davanti al pubblico amico del Colombo supera al novantesimo l'Athletic Club Liberi per 2-1. L'ANPI Casassa si tira fuori in maniera abbastanza netta dalla zona playout, nella quale restano invischiate Rivasamba, Real Fieschi, Athletic Club Liberi e Pieve Ligure. Ultima posizione di proprietà della Genovese, quest'ultima ancora a secco di vittorie e con ben dodici sconfitte stagionali. Copertina odierna per i tre doppiettisti di giornata: Marra Ferrari ( Goliardicapolis ), Campagni ( Fezzanese ) e Messuri ( Angelo Baiardo ).



Fezzanese macchina perfetta - Non conosce soste la capolista Fezzanese che al Cimma centra la quattordicesima vittoria stagionale, la sesta davanti al proprio pubblico, contro il Pieve Ligure. Sul terreno in sintetico dell'impianto spezzino sono decisi Delvigo, Lapperier e Campagni, quest'ultimo a segno con una pregevole doppietta nel definitivo quattro a zero finale. A confermare lo strapotere della squadra allenata da Bonati ci sono i numeri. La capolista, infatti, può vantare anche il miglior attacco con 41 centri stagionali, per una media gol di 2,37, e la miglior difesa con solamente 5 reti incassate. Se non è un record poco ci manca. Se oggettivamente la prima posizione sembra ormai decisa, resta avvincente la corsa al secondo posto che vorrebbe dire qualificarsi alla fase finale regionale. A contendersi l'ambito posto ci sono le formazioni del Canaletto Sepor e del Valdivara 5 Terre, mentre sembrano tagliate fuori, almeno per il momento, le formazioni della Goliardicapolis, Magra Azzurri e Angelo Baiardo. Nel big match del “Tanca” il Canaletto Sepor fa suo il derby contro il Magra Azzurri per 3-2. Chiusa la prima frazione di gara con il doppio vantaggio dei padroni di casa arrivato grazie alle reti di Camara e Caneri, quest'ultimo a segno dagli undici metri, nella ripresa i blues di Canepa trovano il pareggio grazie a Pellegri e Iodice per poi, a dieci minuti dalla fine, venire sorpassati definitivamente dalla rete di Rodriguez che regala tre punti fondamentali ai canarini di Gianardi. Vittoria al cardiopalma anche per il Valdivara 5 Terre che al “Colombo” supera l'Athletic Club Liberi grazie alla rete decisiva di Melacrinis che fissa il definitivo 2-1. In precedenza vantaggio dei ragazzi di Galleno con Simonini e pareggio albarino con Bergitto. Trascinata dalla doppietta di Marra Ferrari, capocannoniere del campionato con 13 centri, la formazione della Goliardicapolis batte 2-1 il Real Fieschi e sale al quarto posto della classifica. Distaccata di una sola lunghezza dalla formazione allenata da Piombo troviamo l'Angelo Baiardo di mister Masala che rispetta i favori della vigilia e batte senza grossi problemi la formazione della Genovese. Allo “Strinati” sono decisivi Bosio, Pizzorno e Messuri, quest'ultimo a segno con una doppietta, mentre per gli ospiti a segno ci va Sanna per il definitivo 4-1. Il penalty trasformato da Scarfò regala la vittoria al Molassana Boero che sbanca il “Broccardi” di Santa Margherita Ligure, mentre l'altro big match di giornata lo conquista l'ANPI Casasaa che batte 2-0 il Rivasamba grazie alle reti di Nitu e Scaletta. Prossimo turno ( 20-01) - Athletic Club Liberi – Angelo Baiardo; Fezzanese – Casassa; Magra Azzurri – Sammargheritese; Molassana Boero – Genovese; Pieve Ligure – Goliardicapolis; Real Fieschi – Valdivara 5 Terre; Rivasamba – Canaletto Sepor.



Risultati quindicesima giornata

Angelo Baiardo – Genovese 4-1

Casassa – Rivasamba 2-0

Canaletto Sepor – Magra Azzurri 3-2

Fezzanese – Pieve Ligure 4-0

Goliardicapolis – Real Fieschi 2-1

Sammargheritese – Molassana Boero 0-1

Valdivara 5 Terre – Athletic Club Liberi 2-1



Classifica - Fezzanese 42; Canaletto Sepor 32; Valdivara 5 Terre 29; Goliardicapolis 25; Magra Azzurri, Angelo Baiardo 24; Molassana Boero 23; Casassa 21; Sammargheritese 18; Rivasamba 16; Real Fieschi, Athletic Club Liberi 15; Pieve Ligure 12; Genovese 3.