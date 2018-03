Juniores Eccellenza, la Fezzanese vince il girone

I verdi di Bonati pareggiano nel derby spezzino contro il Magra Azzurri e, complice la sconfitta del Canaletto Sepor sul campo dell'Angelo Baiardo, centrano il primo obiettivo stagionale. Male il Valdivara, mentre vincono Real Fieschi e Rivasamba.

La Spezia - Pareggiando oggi in casa del Magra Azzurri terzo in classifica la squadra di mister Bonati si aggiudica il proprio girone con tre giornate di anticipo qualificandosi da prima in classifica alle finali per il Titolo Regionale. Un successo meritato considerando che i "Verdi" di Bonati, oltre ad essere la squadra più giovane del torneo, vantano nettamente il miglior attacco (53) e la difesa meno battuta (15). Restano aperti i giochi per la seconda posizione con il Canaletto Sepor che, nonostante la sconfitta sul campo dell'Angelo Baiardo, ha un piccolo vantaggio rispetto alle formazioni del Magra Azzurri e del Valdivara 5 Terre, mentre non demordono le formazioni dell'Athletic Club Liberi e della Goliardicapolis Nella zona play out importanti affermazioni della Sammargheritese e del Molassana Boero.



I numeri di giornata - Le reti realizzare in questo ventitreesimo turno sono state 22, sette delle quali nella sola partita che ha visto la vittoria per 7-0 del Rivasamba sul campo della Genovese. Sono state otto le squadre andate in rete in questo turno, mentre sei sono rimaste a secco. Fattore campo che l'ha fatto da padrone con cinque vittorie conquistate dalle formazioni di casa, un solo pareggio, quello nel derby spezzino Magra Azzurri – Fezzanese, e solo una vittoria esterna, quella conquistata dal Rivasamba.

La copertina di giornata è per i calciatori Pescaglia del Rivasamba e Macchiavelli dell'Athletic Club Liberi, entrambi andati a segno con una doppietta decisiva nei rispettivi incontri contro la Genovese e l'ANPI Casassa.



Festa Fezzanese, recriminazioni Canaletto Sepor e tonfo Valdivara 5 Terre - Nel giorno della festa in casa Fezzanese, con i ragazzi di Bonati che portano via un punto nel derby contro il Magra Azzurri, in casa Canaletto Sepor sale il rammarico per la sconfitta subita in casa dell'Angelo Baiardo. Allo Strinati passano in vantaggio gli spezzini con Caneri, per il giovane attaccante spezzino la soddisfazione per la decima rete stagionale, per poi andare definitivamente ko grazie alle reti di Camera e Bosio, che ribaltano il risultato consegnando una bella vittoria alla squadra di mister Cocuzza. Nonostante i favori della vigilia, il Valdivara 5 Terre di Galleno torna con le ossa rotte dalla trasferta di Santa Margherita Ligure. Al “Broccardi” gli spezzini sono sconfitti pesantemente dalla Samamrgheritese grazie alle reti realizzate da Terrile, Dapelo e Gambarelli per il definitivo 3-0. Dopo una prima parte di stagione molto pessima, si conferma in un buon momento di forma la formazione dell'Athletic Club Liberi che davanti al proprio pubblico centra l'ottavo risultato utile consecutivo che gli vale l'inserimento tra le pretendenti all'ultimo posto disponibile per accedere alla fase finale. I ragazzi di Tulimiero, trascinati dalla doppietta di Macchiavelli e dalle singole di Zazzeri, Bergitto e Zanardi, travolgo l'ANPI Casassa con un secco 5-1. Dopo la netta vittoria contro il Valdivara 5 Terre, la Goliardicapolis cè sconfitta di misura dal sorprendete Molassana Boero di Rossi che grazie alla rete di Ariandini manda ko la formazione allenata da Piombo. Una sconfitta, quella subita dai polizziotti, che ferma la corsa verso la seconda posizione di classifica. In zona play off sono importanti le vittorie conquistate dal Real Fieschi e dal Rivasamba. I bianco azzurri di Ghio conquistano l'atteso scontro salvezza contro il Pieve Ligure grazie alle reti di Cuneo e Casassa, mentre i calafati travolgono la Genovese con le reti realizzate da Pescaglia, autore di una doppietta, Guaitoli, Copello, Callo, Rolleri e Parma per il definitivo 7-0.



Prossimo turno - ANPI Casassa – Molassana Boero; Canaletto Sepor – Sammargheritese; Fezzanese – Athletic Club Liberi; Goliardicapolis – Angelo Baiardo; Pieve Ligure – Magra Azzurri; Rivasamba – Real Fieschi; Valdivara 5 Terre – Genovese.



Risultati ventitreesima giornata

Angelo Baiardo – Canaletto Sepor 2-1

Athletic Club Liberi – ANPI Casassa 5-1

Genovese – Rivasamba 0-7

Magra Azzurri – Fezzanese 0-0

Molassana Boero – Goliardicapolis 1-0

Real Fieschi – Pieve Ligure 2-0

Sammargheritese – Valdivara 5 Terre 3-0



Classifica - Fezzanese 53; Canaletto Sepor 41; Magra Azzurri, Valdivara 5 Terre 40; Athletic Club Liberi 37; Goliardicapolis 36; Molassana Boero 34; Sammargheritese 33; ANPI Casassa 32; Angelo Baiardo 31; Real Fieschi, Rivasamba 26; Pieve Ligure 19; Genovese 3.



Primi verdetti

Fezzanese, promossa alla fase finale regionale

Genovese, retrocessa