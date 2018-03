Juniores Eccellenza, la Fezzanese torna alla vittoria

I verdi di Bonati sono ad un passo dalla qualificazione matematica alla fase finale. Crolla il Valdivara, mentre il Canaletto torna al secondo posto. Vittoria importante per l'Athletic Club Liberi.

La Spezia - Il ventiduesimo turno del campionato Juniores di Eccellenza ha visto il ritorno alla vittoria della capolista Fezzanese, vittoria che mancava da ben 5 giornate, che nel prossimo turno potrebbe staccare in anticipo il biglietto per la fase finale regionale. In zona play off importante affermazione casalinga del Canaletto, mentre crolla il Valdivara 5 Terre e pareggia il Magra Azzurri. In zona play out importantissima vittoria dell'Athletic Club Liberi che inguaia sempre più il Rivasamba.



I numeri di giornata - Segnature in controtendenza rispetto all’andamento dell'ultimo turno, sono infatti state realizzate 24 reti in questo ventiduesimo turno, con 16 reti realizzate dalle squadre che giocavano in casa e 9 reti esterne. Sono state tredici le squadre andate in rete, mentre la Genovese, che ricordiamo è già matematicamente retrocessa, è l'unica squadra ha non aver segnato.



La copertina di giornata è per Podda dell'Anpi Casassa. Il classe 2001, infatti, è l'unico calciatore ad aver realizzato una doppietta e per di più è una doppietta pesante per la formazione dei Partigiani che battono la Sammargheritese e allungano nuovamente dalla zona rossa della classifica.



Torna alla vittoria la capolista, mentre il Canaletto sorpassa il Valdivara 5 Terre. Zona play-out: vittoria importante dell'Athletic Club Liberi - Per la Fezzanese ci sono volute ben cinque giornate per tornare ad assaporare il gusto dolce della vittoria. I verdi di Bonati, infatti, non vincevano dalla terza giornata di ritorno quando al Cimma gli spezzini mandarono ko l'ANPI Casassa. Cinque giornate che, comunque, non hanno mai minato la leadership della squadra di Bonati che già nel prossimo turno potrebbe staccare definitivamente il pass per accedere alla fase finale regionale. Al “Cimma”, quartier generale dei verdi, termina 2-1 grazie alle reti di Memaj e Pieri che mandano ko l'Angelo Baiardo, quest'ultimo a segno con Bosio. Al secondo posto troviamo il Canaletto Sepor che cancella immediatamente la brutta sconfitta subita nel derby contro il Valdivara 5 Terre. Al “Tanca” sono decisive le reti di Camara, Rodriguez e Messina che stendono la Genovese, fanalino di coda del campionato, e regalano il sorpasso in classifica proprio del Valdivara 5 Terre. I ragazzi di Galleno, infatti, crollano contro la Goliardicapolis, decisive le reti realizzate da Chiusano, Fattori, Castegnetto, oltre alla sfortunata autorete di un difensore spezzino, e scivolano al terzo posto ad una lunghezza dalla formazione canarina. Resta al quarto posto la formazione del Magra Azzurri che pareggia contro il Real Fieschi. Al “Comunale” di Cogorno sono i padroni di casa a passare in vantaggio grazie alla rete realizzata da Di Mirto per poi venir ripresi da Casassa il quale fissa il definitivo pareggio. Un pareggio che serve a poco per entrambi le formazioni che per obiettivi ben diversi erano chiamate alla vittoria. In chiave play off sono importanti le vittorie conquistate dalle formazioni dell'ANPI Casassa e dell'Athletic Club Liberi. I “partigiani” di mister Tulimiero battono la Sammargheritese grazie alla doppietta del giovane Podda e alla singola di Guelfi, mentre gli albarini sbancano l'Andersen di Sestri Levante con le reti di Macchiavelli e Zanardi, abile a trasformare u calcio di rigore che sancisce il definitivo 2-1 contro un Rivasamba sempre più in crisi. Chiude la giornata il pareggio per 1-1 tra il Pieve Ligure ed il Molassana Boero. Prossimo turno - Angelo Baiardo – Canaletto Sepor; Athletic Club Liberi – ANPI Casassa; Genovese – Rivasamba; Magra Azzurri – Fezzanese; Molassana Boero – Goliardicapolis; Real Fieschi – Pieev Ligure; Sammargheritese – Valdivara 5 Terre.



Risultati ventiduesima giornata

ANPI Casassa – Sammargheritese 3-2

Canaletto Sepor – Genovese 3-0

Fezzanese – Angelo Baiardo 2-1

Goliardicapolis – Valdivara 5 Terre 4-2

Pieve Ligure – Molassana Boero 1-1

Real Fieschi – Magra Azzurri 1-1

Rivasamba – Athletic Club Liberi 1-2



Classifica - Fezzanese 52; Canaletto Sepor 41; Valdivara 5 Terre 40; Magra Azzurri 39; Goliardicapolis 36; Athletic Club Liberi 34; ANPI Casassa 32; Molassana Boero 31; Sammargheritese 30; Angelo Baiardo 28; Real Fieschi, Rivasmba 23; Pieve Ligure 19; Genovese 3.