Juniores Eccellenza, in quattro al comando

Valdivara 5 Terre, Athletic Club Liberi, Goliardicapolis e Magra Azzurri, sono queste le quattro formazioni al comando. Primo punto stagionale del Don Bosco Spezia Calcio, mentre il Canaletto Sepor e sconfitto.

La Spezia - Va in archivio anche il terzo turno del campionato Juniores di Eccellenza, e va in archivio con un bottino di 24 reti realizzate, 13 delle quali messe a segno dalle formazioni di casa, tre vittorie interne, dove spiccano quelle conquistate dalle formazioni spezzine del Valdivara 5 Terre e del Magra Azzurri e quella genovese dell'Athletic Club Liberi, tre pareggi, mentre tre sono le vittorie esterne, una delle quali conquistata dalla Goliardicapolis sul campo della Sammargheritese.



La copertina di giornata, la terza stagionale, è per l'attaccante Bergitto dell'Athletic Club Liberi, autore dell'unica doppietta di giornata, che permette alla squadra genovese di vincere contro il Real Fieschi.



Tra l'Athletic Club Liberi e la Goliardicapolis ci sono il Valdivara 5 Terre ed il Magra Azzurri - Dopo tre giornate troviamo al comando le formazioni del Valdivara 5 Terre, Athletic Club Liberi, Goliardicapolis e Magra Azzurri, che rispettivamente hanno battuto le formazioni della Caperanese, Real Fieschi, Samamrgheritese e Busalla. I bianco azzurri di Barilari calano il tris sulla formazione della Caperanese grazie alle reti di Ciuffardi, Degano e Cammareri, mentre i nero verdi hanno vita facile contro il Real Fieschi grazie alla doppietta di Bergitto e alla singola di Montaldo. Il primo big match stagionale va alla formazione della Goliardicapolis, prossima avversaria del Valdivara 5 Terre, che grazie alle reti di De Rosa, Galliano e Carlone sbanca il 'Broccardi'. Per gli “orange” di Santa Margherita Ligure a segno con Ori e Caselli per il definitivo e pirotecnico 3-2. La rete di Lattino regala la vittoria di misura del Magra Azzurri di Canepa che davanti al proprio pubblico batte il Busalla Calcio, fanalino di coda del campionato. Dopo la sconfitta del 'Comunale' di Cogorno contro il Real Fieschi, torna alla vittoria l'ANPI Casassa e lo fa grazie alle reti Chiappori e Broccoli, oltre alla sfortunata autorete dello spezzino Santini, che consentono ai “partigiani” di sbancare il 'Pieroni' di La Spezia contro il Canaletto Sepor. Per gli spezzini a segno D'Andrea e Rodriguez. La rete di Degani regala la prima vittoria dell'Angelo Baiardo che supera di misura il Superba Calcio, mentre si dividono la posta in palio le formazioni del Molassana Boero e del Don Bosco Spezia Calcio. Al 'Federico Boero' di Genova termina con un pirotecnico 2-2 grazie alle reti di Galleri e Ottonelllo e quelle spezzine realizzate da Grisolia Baracco e Del Santo. Prossimo turno:Angelo Baiardo – Molassana Boero; ANPI Casassa – Sammargheritese; Busalla – Superba, Canaletto Sepor – Athletic Club Liberi; Caperanese – Don Bosco Spezia Calcio; Goliardicapolis – Valdivara 5 Terre; Real Fieschi – Magra Azzurri.









Risultati terza giornata

Athletic Club Liberi – Real Fieschi 3-1

Canaletto Sepor – ANPI Casassa 2-3

Magra Azzurri – Busalla 1-0

Molassana Boero – Don Bosco 2-2

Sammargheritese – Goliardicapolis 2-4

Superba – Angelo Baiardo 0-1

Valdivara 5 Terre – Caperanese 3-0



Classifica - Valdivara 5 Terre, Athletic Club Liberi, Goliardicapolis, Magra Azzurri 7; ANPI Casassa 6; Angelo Baiardo 5; Molassana Boero, Sammargheritese 4; Canaletto Sepor, Superba, Real Fieschi 3; Caperanese, Don Bosco Spezia Calcio 1; Busalla 0-