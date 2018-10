Juniores Eccellenza, in cinque al vertice della classifica

Tra le formazioni dell'Athletic Club Liberi, Goliardicapolis, Sammargheritese ci sono anche le formazioni spezzine del Magra Azzurri e del Valdivara 5 Terre. Vanacore e Boni in evidenza.

La Spezia - Con le partite disputate nel pomeriggio di sabato scorso, è andata agli archivi la seconda giornata del campionato regionale riservato alla categoria della Juniores di Eccellenza. La seconda giornata è stata una giornata ricca di reti. Infatti, sono ben 26 le marcature totali, quattordici delle quali realizzate dalle formazioni ospiti, mentre ancora una volta prevale il fattore campo con tre vittorie interne, due pareggi, mentre le vittorie esterne sono due, una delle quali centrata dal Valdivara 5 Terre di Barilari che conquista il primo derby spezzino stagionale.

La copertina di giornata, la seconda di questa stagione, va a a Abamo ( Molassana Boero ), Manfredi ( Real Fieschi ), Galliano ( Goliardicapolis ), Boni ( Magra Azzurri ) e Vanacore ( Valdivara 5 Terre ), tutti a segno con una pregevole doppietta nei rispettivi incontri.

In cinque al comando - Dopo il pareggio casalingo contro l'Angelo Baiardo, il Valdivara 5 Terre di Barilari trova la prima vittoria stagionale nell'atteso derby spezzino contro il Don Bosco Spezia Calcio. Al 'Cimma' sono decisive le reti di Bocchia, Ciuffardi, Degano, Piazza e Vanacaro, l'atteso ex di giornata a segno con una pregevole doppietta, mentre per i salesiani di Ravecca a segno ci va Angeli. Le reti di Baratti, Montanari e Orgiana regalano la vittoria all'Athletic Club Liberi che sbanca il campo del Busalla Calcio, fanalino di coda del campionato insieme al Don Bosco Spezia Calcio, mentre la doppietta di Galliano regala i tre punti alla Goliardicapolis che davanti al pubblico batte 2-0 il Canaletto Sepor di Calise. Rallenta la propria corsa la formazione della Sammargheritese che impatta sul campo della Caperanese, mentre sfuma oltre il novantesimo la vittoria del Magra Azzurri contro l'Angelo Baiardo. Allo 'Strinari' di Genova passano in doppio vantaggio i draghetti di Veloce con Liuzzo e Leonardi, abile a trasformare un calcio di rigore, ma la doppietta di uno scatenato Boni riporta gli spezzini di Canepa in parità. La ripresa inizia subito con il vantaggio spezzino firmato da Novelli ma al 95' i genovesi trovano il pareggio con Martines per il definitivo 3-3. Primo acuto stagionale per le formazioni del Molassana Boero e del Rivasamba. I genovesi di Tovani battono il Superba Calcio grazie alla doppietta di Abano e Galleri, per gli ospiti a segno ci va Foglino, mentre i bianco azzurri di Garbarino battono al ' Comunale' di Cogorno i pari età dell'ANPI Casassa grazie alla doppietta di Manfredi. Prossimo turno, in programma sabato 6 ottobre: Athletic Club Liberi – Real Fieschi; Canaletto Sepor – ANPI Casassa; Magra Azzurri – Busalla Calcio; Molassana Boero – Don Bosco Spezia Calcio; Sammargheritese – Goliardicapolis; Superba Calcio – Angelo Baiardo; Valdivara 5 Terre – Caperanese.



Risultati secondo turno

Angelo Baiardo . Magra Azzurri 3-3

Busalla – Athletic Club Liberi 0-3

Capereranese – Sammargheritese 1-1

Don Bosco Spezia Calcio – Valdivara 5 Terre 1-6

Goliardicapolis – Canaletto Sepor 2-0

Molassana Boero – Superba Calcio 3-1

Real Fieschi – Anpi Casassa 2-0



Classifica: Valdivara 5 Terre, Athletic Club Liberi, Magra Azzurri, Goliardicapolis e Sammargheritese 4; Molassana Boero, Canaletto Sepor, Real Fieschi, Superba Calcio, ANPI Casassa 3; Angelo Baiardo 2; Caperanese 1; Busalla Calcio, Don Bosco Spezia Calcio 0.