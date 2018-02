Juniores Eccellenza, il colpo di giornata lo mette a segno il Rivasamba

I “Calafati” calano il poker al Valdivara 5 Terre e riaccendono le proprie speranze in chiave play-out. Pareggiano Canaletto Sepor e Fezzanese, mentre il Magra Azzurri stende l'Angelo Baiardo.

La Spezia - Entra sempre più nel vivo il Campionato Juniores di Eccellenza, giunto alla sua diciottesima giornata. Tanti temi da affrontare e lo facciamo con la consueta rubrica dedicata al massimo campionato regionale giovanile. Fezzanese e Caneletto, dopo il pareggio nel derby spezzino, rallentano nuovamente la propria corsa pareggiando nei rispettivi incontri, mentre non ne approfitta il Valdivara 5 Terre che è sconfitto pesantemente dal Rivasamba. In chiave play out importanti vittorie conquistate dall'Athletic Club Liberi, Sammargheritese e appunto dal Rivasamba. Resta ancora all'ultimo posto la formazione della Genovese.



I numeri di giornata - La diciottesima giornata è stata una giornata decisamente ricca di reti. Infatti sono ben 29 le reti segnate negli sette incontri, in media, poco più di quattro reti per gara. Fattore campo rispettato con 4 vittorie interne, quelle conquistate dall'ANPI Casassa, Athletic Club Liberi, Magra Azzurri e Rivasamba, mentre due sono i pareggi e una è la vittoria esterna, quella importante conquistata dalla Sammargheritese nello scontro salvezza contro il Real Fieschi.



La copertina di giornata è dedicata ai seguenti calciatori: Romani ( Pieve Ligure ), Bertagna ( Canaletto Sepor ), Scaletta ( ANPI Casassa ), Vio ( ANPI Casassa ), Caroglio ( Athletic Club Liberi ) e Tuvo ( Rivasamba), tutti a segno con una doppietta nei rispettivi incontri. Nota di merito per Marra Ferrari, autore della rete del pareggio nell'incontro tra la Fezzanese e la Goliardicapolis, che si porta a quota quindici reti stagionali.



In testa rallentano tutte tranne il Magra Azzurri - Secondo pareggio consecutivo per la capolista Fezzanese, che però mantiene a distanza di sicurezza il Canaletto Sepor ed il Valdivara 5. Al “Cimma” aprono le marcature i ragazzi di Bonati con Diomandè per poi venire ripresi dalla rete del solito Marra Ferrari, capocannoniere del campionato con quindici centri stagionali, che fissa il definitivo 1-1. Il Pieve Ligure, dopo aver fermato la ricorsa del Valdivara 5 Terre, si conferma disturba grandi ed impone, nei minuti finali, il pareggio anche al Canaletto Sepor grazie alle reti realizzate da Romani e Achim. In precedenza erano andati a segno lo stesso Romani e Clerici, mentre per i canarini di Gianardi a segno ci vanno Bertagna, autore di una doppietta, Salvatori e Caneri. Il colpo di giornata, anche in virtù di una posizione di classifica assai differente, lo mette a segno il Rivasamba di Bacigaluppo, alla seconda vittoria consecutiva, che rifila un poker di reti al Valdivara 5 Terre di Galleno. All'Andersen di Sestri Levante decidono le reti di Tuvo, per il fantasista calafato la soddisfazione della doppietta, Zoppi e Polverini. Continua il momento molto positivo del Magra Azzurri di Canepa che davanti al proprio pubblico centra la seconda vittoria consecutiva grazie alle reti di Azzeni e Del Mirto che fissano il definitivo 2-0 contro l'Angelo Baiardo. Una vittoria, quella conquistata dai blues, che riaccende le speranze play off per gli undici di mister Francesco Canepa. In chiave play out, oltre alla vittoria del Rivasamba, sono importanti i tre punti conquistati dalle formazioni dell'Athletic Club Liberi, ANPI Casassa e Sammargheritese. Gli “Albarini” di Verdigi liquidano la pratica Molassana Boero grazie alla doppietta di Caroglio, alla singola di Bergitto e alla sfortunata autorete di Saitta. Rotonda è anche la vittoria conquistata dai “Partigiani” di Tulmiero che davanti al proprio pubblico calano la manita alla Genovese grazie alla doppietta di Scaletta e Vito e alla singola di Cubeddu. Meno roronda, ma forse ben più importante, è la vittoria conquista dalla Samamrgheritese che sbanca il Comunale di Cogorno grazie alle reti di Solari e Azzini che decidono il big match salvezza contro il Real Fieschi. Prossimo turno - Angelo Baiardo – Pieve Ligure; Athletic Club Liberi – Real Fieschi; Canaletto Sepor – Goliardicapolis; Genovese – Magra Azzurri; Molassana Boero – Rivasamba; Sammargheritese – Fezzanese; Valdivara 5 Terre – ANPI Casassa.





Risultati diciottesima giornata

ANPI Casassa – Genovese 5-1

Athletic Club Liberi – Molassana Boero 4-1

Fezzanese – Goliardicapolis 1-1

Magra Azzurri – Angelo Baiardo 2-0

Pieve Ligure – Canaletto Sepor 4-4

Real Fieschi – Sammargheritese 0-2

Rivasamba – Valdivara 5 Terre 4-0



Classifica - Fezzanese 47; Canaletto Sepor 37; Valdivara 5 Terre 33; Magra Azzurri 31; Goliardicapolis 27; Molassana Boero 26; ANPI Casassa, Angelo Baiardo 25; Athletic Club Liberi 24; Sammargheritese 23; Rivasamba 20; Pieve Ligure 17; Real Fieschi 16; Genovese 3.