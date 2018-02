Juniores Eccellenza, il colpo di giornata lo firma la Sammargheritese

I ragazzi di mister Voci mandano ko, il secondo stagionale, la capolista Fezzanese. Crollo casalingo del Canaletto, mentre vincono le formazioni del Valdivara 5 Terre e del Magra. Pesante sconfitta per il Rivasamba.

La Spezia- Una giornata importantissima quella di sabato scorso, a partire dalla clamorosa debacle della capolista Fezzanese , che al Broccardi di Santa Margherita Ligure ha conosciuto il sapore amaro della seconda sconfitta stagionale, e della sconfitta casalinga del Canaletto Sepor ad opera di una Goliardicapolis che si rimette in carreggiata. In zona playoff sorridono le formazioni spezzine del Valdivara 5 Terre e del Magra Azzurri, quest'ultima la vera e propria rivelazione del campionato, mentre nella zona rossa resta precaria la posizione del Rivasamba, Pieve Ligure e Real Fieschi. Genovese con un piede e mezzo nel prossimo campionato Juniores di Secondo Livello.



I numeri della diciannovesima giornata - Sono 26 le reti totali realizzate, 7 delle quali realizzate nella sfida che ha visto trionfare il Molassana Boero contro il Rivasamba. Fattore campo ampiamente rispettato con 5 vittorie interne, quelle conquistate dalle formazioni del Valdivara 5 Terre, sammargheritese, Angelo Baiardo, Athletic Club Liberi e Molassana Boero, mentre 2 sono quelle esterne, quelle importanti di Goliardicaspolis e Magra Azzurri.



La copertina di questa giornata la dedico a Bosio dell'Angelo Baiardo e Bellantone del Molassana Boero, entrambi a segno con un pregevolissimo poker di reti personali. Nota di merito per Foce della Fezzanese, autore di una doppietta nella sfida persa dai verdi di Bonati contro la sorprendente Sammargheritese.



La doppietta di Foce non basta alla capolista, mentre si riaprono i giochi per la seconda posizione di classifica - Dopo due pareggi consecutivi, ecco arrivare anche la seconda sconfitta stagionale della capolista Fezzanese. Certo, una sconfitta lascia sempre il sapore amaro ma è comunque una sconfitta che cambia poco o nulla nella marcia trionfale dei ragazzi di Bonati. I verdi, infatti, restano saldamente al comando mantenendo un gran margine dalle dirette concorrenti. Ma andiamo a vedere il dettaglio. Al “Broccardi” di Santa Margherita Ligure, nonostante la bella doppietta realizzata da Foce, a far festa sono i padroni di casa grazie alle reti di Solaro, Doci e Cagnazzo per il definitivo 3-2. Grazie ad un avvio di gara fulmineo, la Goliardicapolis di mister Piombo, sbanca il Tanca di La Spezia grazie alle perle di Marra e Castegnetto, mentre per i canarini di Gianrdi a segno ci fa Camara per il definitivo 2-1. Una sconfitta, quella canarina, che fa felice il Valdivara 5 Terre che accorcia le distanze. Al Colombo di Beverino, quartier generale dei ragazzi di Galleno, sono decisive le reti di Fiorini e Melacrinis i quali mandano ko l'ANPI Casassa. Ma non c'è solo il Valdivara 5 Terre a sognare l'accesso ai play off perché c'è anche il Magra Azzurri di Capena, che ha centrato il quarto risultato utile consecutivo. Dopo il pareggio contro la Sammargheritese e le due vittorie consecutive contro il Molassana Boero e l'Angelo Baiaordo, i blues, centrano la terza vittoria consecutiva grazie alla rete di Del Mirto che decide la sfida contro la Genovese portando, cosi, il proprio distacco a solo tre lunghezze dal Canaletto Sepor. Dopo la pesante sconfitta subita in casa dell'Athletic Club Liberi, torna immediatamente alla vittoria la formazione genovese del Molassana Boero e lo fa con un prestazione strepitosa terminata con la netta vittoria contro il Rivasamba. Al Federico Boero di Genova sono decisive le reti di Facci, Lizzi, Piccardo e Bellantone, quest'ultimo protagonista assoluto con un poker personale per il definitivo 7-1. Dopo un periodo di appannamento sembra aver trovato l'alchimia giusta mister Verdigi, tecnico dell'Athletic Club Liberi. Gli albarini, infatti, hanno colto la quarta vittoria consecutiva contro il Real Fieschi, decisive le reti di Montella e Damiano, e salgono a quota 27 punti in classifica. Importante è anche la vittoria conquistata dall'Angelo Baiardo che allo Strinati cala la manita al Pieve Ligure. Prossimo turno - Rivasamba – Angelo Baiardo; Magra Azzurri – Athletic Club Liberi; ANPI Casassa – Canaletto Sepor; Goliardicapolis – Genovese; Real Fieschi – Molassana Boero; Pieve Ligure – Sammargheritese, Fezzanese – Valdivara 5 Terre.



Risultati diciannovesima giornata

Valdivara 5 Terre – ANPI Casassa 2-0

Sammargheritese – Fezzanese 3-2

Canaletto Sepor – Goliardicapolis 1-2

Genovese – Magra Azzurri 0-1

Angelo Baiardo – Pieve Ligure 5-0

Athletic Club Liberi – Real Fieschi 2-1

Molassana Boero – Rivasamba 7-0



Classifica- Fezzanese 47; Canaletto Sepor 37; Valdivara 5 Terre 36; Magra Azzurri 34; Goliardicapolis 30; Molassana Boero 29; Angelo Baiardo 28; Athletic Club Liberi 27; Sammargheritese 25; Rivasamba 20; Pieve Ligure 17; Real Fieschi 16; Genovese 3.