Juniores Eccellenza, buona la prima per cinque formazioni

La Spezia - E' iniziato con il botto la stagione 2018/2019 del campionato della Juniores di Eccellenza del girone B che ha proposto, già alla prima giornata, degli scontri molto interessanti come i due derby tra l'ANPI Casassa ed il Molassana Boero e tra Athletic Club Liberi e la Goliardicapolis. Fattore campo rispettato in questa prima giornata, con ben cinque vittorie interne, due pareggi e nessuna vittoria esterna. Quindi le reti totali, di cui ben dodici quelle messe a segno dalle formazioni di casa. Come inizio non c'è male, ma la strada verso la conquistata del titolo regionale è ancora lunga, troppo lunga per poter trarre le prime conclusioni. Si preannuncia, però, un campionato all'insegna dell'equilibrio e del famoso, quanto mai scontato nel calcio, “Tutto può accadere”. Infatti, nulla sembra scontato, le compagini sono tutte attrezzate ed agguerrite. Sarà battaglia, chiaramente quella sportiva, su tutti i campi e, sicuramente, ci saranno avvicendamenti continui in classifica.

La copertina della prima giornata va al giova e Podda dell'ANPI Casassa, autore della rete decisiva che ha regalato ai “partigiani” di Tulimiero la vittoria nell'atteso derby contro il Molassana Boero.

Cinque formazioni al comando - La prima giornata sorride alle formazioni del Canaletto Sepor, Sammargheritese, Magra Azzurri, Superba Calcio e dell'ANPI Casassa, che festeggiano la prima vittoria di questa stagione. I canarini di Calise festeggiano la prima vittoria stagionale grazie alle reti di Centi, Polizza più una sfortunata autorete su conclusione di Tamba per il definitivo 3-1 contro il Real Fieschi. Le reti di Dapelo e Battaglia regalano la vittoria agli “orange” di Tulimiero che al 'Broccardi' di Santa Margherita Ligure battono con il classico 2-0 i pari età del Busalla Calcio. Grazie alle reti di Cubeddu e Podda, con nel mezzo il momentaneo pareggio di Garibaldi, l'ANPI Casassa conquista il derby contro il Molassana Boero, mentre la rete di Novelli e l'autogol di Goggioso consegnano i primi tre punti stagionali al Magra Azzurri di Canepa che batte 2-0 la Caperanese. Inizia con il botto la stagione del Superba Calcio che davanti al proprio pubblico batte 2-0 il Don Bosco Spezia Calcio di Ravecca. A decidere il match le reti di Sciancalepore e Panfili. Termina 1-1 il derby tra l'Athletic Club Liberi e la Goliardicapolis. Alla rete del vantaggio dei padroni di casa firmata Bergitto, rispondono i granata con Galliano. Chiude la giornata il pareggio a reti bianche tra il Valdivara 5 Terre e l'Angelo Baiardo. Prossimo turno: Angelo Baiardo – Magra Azzurri; Busalla Calcio – Athletic Club Liberi; Caperanese – Sammargheritese; Don Bosco Spezia Calcio – Valdivara 5 Terre; Goliardicapolis – Canaletto Sepor; Molassana Boero – Superba Calcio; Real Fieschi – ANPI Casassa.





Risultati 1° giornata

ANPI Casassa – Molassana 2-1

Athletic Club Liberi – Goliardicapolis 1-1

Canaletto Sepor – Real Fieschi 3-1

Magra Azzurri – Caperanese 2-0

Sammargheritese – Busalla 2-0

Superba Calco – Don Bosco Spezia Calcio 2-0

Valdivara 5 Terre – Angelo Baiardo 0-0



Classifica - Canaletto Sepor. Sammargheritese. Magra Azzurri, Superba Calcio, ANPI Casassa 3; Athletic Club Liberi, Goliardicapolis, Angelo Baiardo, Valdivara 5 Terre 1; Molassana Boero, Real Fieschi, Busalla Calcio, Don Bosco Spezia Calcio, Caperanese 0.