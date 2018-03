Juniores Eccellenza, Campagni salva la Fezzanese

La rete del fantasista evita la terza sconfitta stagionale alla capolista, mentre il Valdivara 5 Terre batte il Canaletto Sepor e sale in zona play- off. Bene Magra Azzurri mentre la Genovese retrocede.

La Spezia - Secondo pareggio consecutivo della capolista Fezzanese ( che sale a quota 49 punti ), in questo ventunesimo turno del Campionato Juniores di Eccellenza, ed accora un pareggio arrivano nei minuti finali. Ne approfitta il Valdivara 5 Terre ( vittorioso nel derby d'alta quota contro il Canaletto Sepor ), che si porta a 40 punti e supera in classifica proprio i canarini di Gianardi, quest'ultimi agganciati in classifica dal sempre più sorprendente Magra Azzurri di Canepa. In zona play-out importanti affermazioni della Sammargheritese, che mette fine ai sogni play-off della Goliardicapolis, e dell'ANPI Casassa, mentre resta delicata la situazione di classifica del Rivasamba. Primo verdetto con la retrocessione al prossimo campionato Juniores di Secondo Livello della Genovese.



I numero di giornata - In questo ventunesimo turno sono state ben 28 le reti realizzate, otto nelle quali nella sola partita che ha visto la vittoria del Real Fieschi per 7-1 sul campo della Genovese, mentre torna di moda il fattore campo con ben 5 affermazioni interne, dove spicca su tutte quella conquistata dal Valdivara 5 Terre nel big match contro il Canaletto Sepor, un solo pareggio ( tra il Molassana Boero e la Fezzanese ) e due vittorie esterne ( del Real Fieschi e dell'ANPI Cassasa ).



La copertina di oggi è dedicata Federico Campagni, fantasista della capolista Fezzanese, autore della rete che ha salvato la compagine di mister Bonati dalla possibile sconfitta sul campo del Molassana Boero. Note di merito anche Bergitto ( Athletic Club Liberi ), Melacrinis ( Valdivara 5 Terre ) e Massa ( Real Fieschi ) tutti a segno con una doppietta decisiva per le sorti delle proprie formazioni.



La capolista Fezzanese rallenta ancora pareggiando in casa del Molassana Boero, il Valdivara 5 Terre vince e accorcia le distanze. Il Magra Azzurri resta in scia degli undici di Galleno, mentre in zona play-out spiccano le vittorie dell'ANPI Casassa e Sammargheritese - Se a fine 2017 il campionato sembra già definitivo con la Fezzanese in fuga per la vittoria, nell'ultimo mese invece la capolista sembra trovare qualche difficoltà di troppo. I verdi di Bonati, infatti, non vincono da sei partite ( l'ultima vittoria è datata 20 gennaio contro l'ANPI Casassa ) e in qualche modo, anche se i punti di vantaggio restano ben 9, hanno riacceso le speranze delle dirette inseguitrici. Nell'ultimo turno è arrivato il secondo pareggio consecutivo. Al “Federico Boero” aprono le marcature i padroni di casa, che poi resteranno in dieci per l'espulsione rimediata da Fiumanò, con Lizzi per poi venir ripresi oltre il novantesimo dalla punizione calciata da Campagni il quale fissa il definitivo 1-1, che frena nuovamente la capolista lasciando chances alle altre, specie al Valdivara 5 Terre. Ed è proprio il Valdivara 5 Terre a gioie del pari della capolista. I ragazzi di mister Galleno, infatti, centrano l'importante vittoria nel big match contro il Canaletto, al Colombo sono decisive le reti di Melacrinis, autore di una doppietta, e Drovandi, e riducono il proprio svantaggio dai Verdi ma soprattutto si portano al secondo posto scavalcando in classifica proprio i canarini di Gianardi. La ventunesima giornata è stata una giornata positiva anche per la formazione del Magra Azzurri che davanti al proprio pubblico centra il sesto risultato utile consecutivo. Al “Camaiora” decidono le reti di Boni e Atzeni, con nel mezzo il momentaneo pareggio del Rivasamba arrivato grazie alla rete di Zoppi. Una vittoria che mantiene agganciati al treno play-off i “blues” di Canepa. Treno play-off che sembra aver definitivamente perso la formazione della Goliardicapolis che al “Broccardi” di Santa Margherita Ligure è sconfitta 2-0 dalle reti messe a segno da Caselli e Iori che galvanizzano la Sammargheritese, che si porta fuori dalla zona rossa della classifica. In chiave play-out sono importanti le vittorie conquistate dalle formazioni dell'Athletic Club Liberi e dell'ANPI Casassa. Gli albarini conquistano l'atteso scontro diretto contro il Pieve Ligure, decisive le reti di Zazzeri, Montaldo e Bergitto, quest'ultimo a segno con una doppietta, mentre i “Partigiani” di Tulimiero passano sul campo dell'Angelo Baiardo grazie alle reti di Tartaglia, Ippolito e Pittalunga. Chiude la giornata la netta affermazione esterna del Real Fieschi che ne fa 7 alla Genovese grazie ai gol realizzati da Massa, autore di una doppietta, Nassani, Falcone, Borinato, Arpe e Cuneo F. Prossimo turno -ANPI Casassa – Sammargheritese; Canaletto Sepor – Genovese; Fezzanese – Angelo Baiardo; Goliardicapolis – Valdivara 5 Terre; Pieve Ligure – Molassana Boero; Real Fieschi – Magra Azzurri; Rivasamba – Athletic Club Liberi.



Risultati ventunesima giornata

Angelo Baiardo – ANPI Casassa 2-3

Athletic Club Liberi – Pieve Ligure 4-0

Genovese – Real Fieschi 1-7

Magra Azzurri – Rivasamba 2-1

Molassana Boero – Fezzanese 1-1

Sammargheritese – Goliardicapolis 2-0

Valdivara 5 Terre – Canaletto Sepor 3-1



Classifica - Fezzanese 49; Valdivara 5 Terre 40; Magra Azzurri, Canaletto Sepor 38; Goliardicapolis 33; Athletic Club Liberi 31: Molassana Boero, Sammargheritese 30; ANPI Casassa 29; Angelo Baiardo 28; Rivasamba 23; Real Fieschi 22; Pieve Ligure 18; Genovese 3.