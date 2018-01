Juniores Eccellenza, Campagni ancora protanosita nella vittoria della Fezzanese

Ancora protagonista il fantastica che realizza una doppietta contro l'ANPI Casassa. Visigalli e Caneri trascinano alla vittoria le formazioni del Valdivara 5 Terre e del Canaletto Sepor. Importanti vittorie di Pieve Ligure e Athletic Club Liberi.

La Spezia - Sabato 20 gennaio 2018 è andata in scena la sedicesima giornata del Campionato Juniores di Eccellenza che ha visto per l'ennesima volta trionfare la capolista Fezzanese, mentre resta accesa la lotta per la seconda posizione grazie al bellissimo duello che vede impegnate le formazioni del Canaletto Sepor e del Valdivara 5 Terre. Resta attaccata alla zona play off la formazione del Molassana Boero, mentre per la zona play out spiccano le vittorie del Pieve Ligure e dell'Athletic Club Liberi, che rispettivamente hanno battuto le formazioni dell'Angelo Baiardo e della Goliardicapolis. Resta delicata la situazione di classifica del Rivasamba.



I numeri di giornata - Sono ben 24 le reti totali, di cui 10 nelle due partite che hanno visto impegnate le formazioni dell'Athletic club Liberi e Pieve Ligure. Quattro sono le vittorie interne, quelle conquistate da Athletic Club Liberi, Fezzanese, Molassana Boero e Pieve Ligure, un solo pareggio, mentre sono due le vittorie esterne, quelle conquistate delle formazioni spezzine del Canaletto Sepor e del Valdivara 5 Terre.



La coperti di questa sedicesima giornata, come spesso accade, è ad appannaggio di chi ha fatto qualcosa in più del solito, ovvero realizzato doppiette o triplette, oppure di chi ha compiuto un gesto tecnico al di sopra della norma. Ed è per questo motivo che vorrei sottolineare, quest'oggi, la prestazione dei doppiettisti di giornata, Campagni, per il fantasista della Fezzanese è la seconda nomination consecutiva dopo quella rimediata grazie alla prestazione offerta nel turno precedente contro il Pieve Ligure, Visigalli ( Valdivara 5 Terre ) e Caneri ( Canaletto Sepor ). Nota di merito anche per il portiere Gronda dell'ANPI Casassa che, nonostante la sconfitta subita contro la Fezzanese, è stato protagonista con numerosi interventi che hanno reso meno pesante la sconfitta della formazione allenata da Tulimiero.



Campagni ancora decisivo per le sorti della capolista, mentre Visigalli e Caneri esaltano il Valdivara 5 Terre ed il Canaletto Sepor. - Dopo aver realizzato la doppietta in casa del Pieve Ligure, l'ex fantasista della cantera della Tarros Sarzanese, è nuovamente protagonista nella vittoria conquistata dalla Fezzanese di Bonati contro l'ANPI Casassa. Al Cimma, infatti, decide proprio Campagni che ribalta il momentaneo vantaggio dei “partigiani” arrivato grazie alla rete di Scaletta. Una vittoria, quella conquistata dai verdi di mister Bonati, che serve a mantenere invariati i distacchi dalle inseguitrici. Resta viva la lotta per la seconda posizione con il Canaletto Sepor, che nel prossimo turno sarà impegnato al Tanca nel derby d'alta quota contro la capolista Fezzanese, e Valdivara 5 Terre a darsi battaglia per accedere alla fase finale regionale. I canarini di Gianardi sbancano l'Andersen di Sestri Levante grazie alla doppietta di Caneri e alla singola di Quezada, con nel mezzo il momentaneo pareggio del Rivasamba arrivato grazie alla rete di Boggiano. Alla vittoria dei canarini, risponde prontamente il Valdivara 5 Terre di Galleno che coglie la sesta vittoria esterna sul campo del Real Fieschi. Al “Comunale” di Cogorno aprono le marcature i padroni di casa con Repetto, abile a trasformare un calcio di rigore, ma la doppietta di Visigalli e la singola di Melacrinis fissano il definitivo 3-1 spezzino. Al quarto posto troviamo il Molassana Boero che batte di misura la Genovese, fanalino di coda del campionato, grazie alla rete di Sessa. Dopo la sconfitta subita nel derby contro il Canaletto Sepor, torna a fare punti il Magra Azzurri di Canepa che davanti al proprio pubblico pareggia 1-1 contro la Sammargheritese. Al vantaggio orange firmato dal calcio di rigore trasformato da Doci risponde il neo entrato Del Mirto che salva il blues dalla possibile seconda sconfitta del nuovo anno. Il colpo di giornata lo mettono a segno le formazione del Pieve Ligure e dell'Athletic Club Liberi che rispettivamente hanno la meglio sulla Goliardicapolis e Angelo Baiardo. Il Pieve Ligure si conferma bestia nera per la formazione allenata da Piombo e dopo la vittoria dell'andata i ragazzi di Fichera si ripeto anche al Comunale di Bogliasco. Primo tempo che si chiude con il vantaggio dei ragazzi di Piombo arrivato grazie alla rete di Pastorino. Nella ripresa arriva il pareggio dei padroni di casa grazie a Costa ma è ancora la formazione ospite a passare in vantaggio grazie De Rosa. A questo punto i padroni di casa spingono alla ricerca del pareggio che trovano con Tagliavacche ma a far esplodere il Comunale di Bogliasco ci pensa Casablanca il quale firma il definitivo 3-2. Spesso risultato anche per l'Athletic Club Liberi che davanti al proprio pubblico batte 3-2 i draghetti di Cocuzza grazie alle rete decisiva di Caroglio, Prossimo turno - Angelo Baiardo – Real Fieschi; Canaletto Sepor – Fezzanese; Genovese – Athletic Club Liberi; Goliardicapolis – ANPI Casassa; Molassana Boero – Magra Azzurri; Sammargheritese – Rivasamba; Valdivara 5 Terre – Pieve Ligure.



Risultati sedicesima giornata

Athletic Club Liberi – Angelo Baiardo 3-2

Fezzanese – ANPI casassa 2-1

Magra Azzurri – Sammargheritese 1-1

Molassana Boero – Genovese 1-0

Opieve Ligure – Goliardicapolis 3-2

Real Fieschi – Valdivara 5 Terre 1-3

Rivasamba – Canaletto Sepor 1-3



Classifica - Fezzanese 45; Canaletto Sepor 35; Valdivara 5 Terre 32; Molassana Boero 26; Magra Azzurri, Goliardicapolis 25; Angelo Baiardo 24; ANPI Casassa 31; Sammargheritese 19; Athletic Club Liberi 18; Rivasamba 16; Real Fieschi, Pieve Ligure 15; Genovese 3.