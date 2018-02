Juniores Eccellenza, Balito salva la capolista

La rete del giovane difensore salva la Fezzanese che al 91' impone il pareggio al Valdivara 5 Terre, mentre pareggiano sia il Canaletto Sepor che il Magra Azzurri. Zona Play-Out: vincono Rivasamba e Real Fieschi.

La Spezia - La ventesima giornata del Campionato Juniores di Eccellenza è stato un turno caratterizzato dai numerosi pareggi, sono stati ben quattro, che di fatto non hanno spostato nessun equilibrio nella parte alta della classifica, mentre nella zona play-out si registrano le vittorie importanti conquistate dalle formazioni del Rivasamba e del Real Fieschi.



I numeri di giornata - La ventesima giornata è stata una giornata avara di reti con solamente 19 marcature totali, otto delle quali realizzate nei delicati scontri del Cimma di La Spezia, dove la Fezzanese in extremis ha centrato il pareggio nel big match contro il Valdivara 5 Terre, e dell'Andersen di Sestri Levante dove si registra il ritorno alla vittoria del Rivasamba nel delicato match contro l'Angelo Baiardo.



La copertina di giornata, e nessuno me ne voglia, è per le quattro formazioni spezzine che nonostante la rivalità, a dire il vero più sui social che sui campi di calcio, si stanno confermando, sabato dopo sabato, al vertice del campionato. Con la Fezzanese con un piede già alla fase finale regionale, infatti, restano aperti i giochi per l'ultimo posto disponibile con il Canaletto Sepor, Valdivara 5 Terre e Magra Azzurri a darsi battaglia. Una situazione di classifica che rende orgoglioso tutto il movimento calcistico spezzino che per anni è stato spettatore dei trionfi delle genovesi. Bravi.



Festa Fezzanese, harakiri Valdivara 5 Terre e Camara non basta al Canaletto Sepor - Al “Cimma” la Fezzanese e il Valdivara 5 Terre danno vita a un pirotecnico pareggio nell'atteso big match della 20esima giornata. Chiusa la prima frazione di gara con gli ospiti di Galleno in vantaggio grazie alla rete del nigeriano Olonisakin, quest'ultimo bravo a capitalizzare al meglio l'assist fornito dall'ex Melacrinis, nella ripresa il Valdivara 5 Terre trova il raddoppio grazie a Lufrano, che di fatto potrebbe chiudere definitivamente il match. Potrebbe, perchè nonostante il doppio svantaggio i Verdi di Bonati hanno una reazione che da prima porta la rete di Magistrelli, abile a capitalizzare al meglio l'assist fornito da Diomandè, per poi, nonostante l'inferiorità numerica dovuta al cartellino rosso rimediato da Delvigo, trovare la rete del definitivo 2-2 al novantesimo grazie al neo entrato Balito. Se il Valdivara 5 Terre si lecca le ferite per la ghiotta occasione mancata, la stessa cosa fa il Canaletto Sepor che nel match contro un 'ANPI Casassa altamente rimaneggiato non va oltre il pareggio. Aprono le marcature gli spezzini con Camara, rispondono i “partigiani” con Podda per il definitivo 1-1. Continua il momento positivo del Magra Azzurri di Canepa che davanti al proprio pubblico rimonta lo svantaggio iniziale grazie alla rete di Del Mirto il quale pareggia la rete del vantaggio dell'Athletic Club Liberi arrivata grazie a Montaldo. Un pareggio che ai fini della classifica accontenta di più gli albarini che i blues che comunque restano distaccati di sole tre lunghezze dalla seconda posizione di classifica. Grazie alle reti realizzate da Pelazza, Bruzzese e Doria, la Goliardicapolis di Piombo, si conferma al quarto posto, mentre i chiave play-out sono importanti le vittorie conquistate dalle formazioni del Rivasamba e del Real Fieschi. I “calafti”, reduci dal pesante ko subito sette giorni prima sul campo del Molassana Boero, si riscattano e davanti al proprio pubblico centrano l'importante vittoria contro l'Angelo Baiardo grazie alle reti di Pescaglia, Scarpino e Tassano che di fatto firmano il definitivo 3-1. Netta è anche la vittoria dei bianco azzurri di Ghio che al Comunale di Cogorno battono 2-0 il Molassana Boero grazie alle reti di Nassani e Cuneo F. chiude la giornata il pareggio per 1-1 tra il Pieve Ligure e la Sammargheritese. Prossimo turno - Angelo Baiardo – ANPI Casassa; Athletic Club Liberi – Pieve Ligure; Genovese – Real Fieschi; Magra Azzurri – Rivasamba; Molassana Boero – Fezzanese; Sammargheritese – Goliardicapolis; Valdivara 5 Terre – Canaletto Sepor.



Risultati 20esima giornata

ANPI Casassa – Canaletto Sepor 1-1

Fezzanese – Valdivara 5 Terre 2-2

Goliardicapolis – Genovese 3-0

Magra Azzurri – Athletic Club Liberi 1-1

Pieve Ligure – Sammargheritese 1-1

Real Fieschi – Molassana Boero 2-0

Rivasamba – Angelo Baiardo 3-1



Classifica - Fezzanese 48; Canaletto Sepor 38; Valdivara 5 Terre 37: Magra Azzurri 35; Goliardicapolis 33; Molassana Boero 29; Athletic Club Liberi, Angelo Baiardo 28; Sammargheritese 27; ANPI Casassa 26; Rivasamba 23; Real Fieschi 19; Pieve Ligure 18; Genovese 3.