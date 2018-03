Juniores, Della Croce trascina il Don Bosco Spezia Calcio

I rossoneri di Tesconi conquistano l'atteso bi match grazie alla tripletta del giovane centrocampista. Zona Play Off: si confermano le formazione spezzine della Tarros Sarzanese e del Colli Ortonovo

La Spezia - Il Don Bosco Spezia Calcio avanza a grandi passi verso il ritorno nel campionato Juniores di Eccellenza. I rossoneri di Tesconi, infatti, escono vittoriosi dalla difficile trasferta del San Rocco di Recco dando l'ennesimo segnale alle dirette concorrenti. Alle spalle della corazzata rossonera troviamo le formazioni della Caperanese, Tarros Sarzanese e Ortonovo Calcio, mentre il Golfo Proreccocamogliavegno si deve guardare le spalle dal possibile inserimento della del Cadimare Calcio. Insomma se per la prima pozione di classifica sembra ormai cosa fatta, resta avvincente la corsa per la zona play off. Ma andiamo a vedere nel dettaglio la ventunesima giornata. Dopo un avvio in salita, il Don Bosco Spezia Calcio si scatena, anche grazie alla vena realizzativa del centrocampista Della Croce. Al “San Rocco” aprono le marcature i padroni di casa con Cappelletti ma la doppietta di Della Croce consente ai salesiani di chiudere la prima frazione di gioco in vantaggio. Nella ripresa è ancora protagonista Della Croce e l'ottimo Pieri che allargano il divario. I padroni di casa restano in scia con Cappelletti Nicolas ed infine tocca a Civinini firmare il definitivo 5-2 spezzino. Distaccate di dieci lunghezze dalla corazzata rossonera, troviamo le formazione della Caperanese e della Tarros Sarzanese. I ragazzi di mister Asterini rifilano un 2-0 al Rupinaro, fanalino di coda del campionato, grazie alle reti di Cardinali e Magno, mentre i rossoneri di Sarzana ne fanno sette alla Santerenzina. Al “Berghini” sono decisivi Peonia, Cucchi, Calzetta, Crafa e Scicchitano, quest'ultimo a segno con una strepitosa tripletta. Il Colli Ortonovo si conferma quarta forza del campionato grazie alla pirotecnica vittoria contro il Ceparana. Al “Comunale” di Castelnuovo Magra decidono le reti di Minotti ( 2 ), Lorenzini ( 2 ) e Vacchino, mentre per gli ospiti a segno ci vanno con Tesconi e El Homari per il definitivo 5-2. La Calvarese perde una grandissima occasione per sorpassare il classifica il Golfo Proreccocamogliavegno. I ragazzi di Porro, infatti, sono sconfitti dalle reti di Malcangio, abile a trasformare un calcio di rigore, e del solito Gueye che regalano la vittoria al sorprendete San Lazzaro Lunense di Lombardi. Le reti di D'Andrea, Poliza e Viggiani rilanciano il Cadimare Calcio che sbanca il Riboli di Lavagna, mentre il Levanto Calcio batte 2-1 il Sori grazie ai sigilli di Assannelli e Currarino. Prossimo turno - Cadimare - San Lazzaro Lunense; Caperanese – Colli Ortonovo; Casarza Ligure – Golfo Proreccocamogliavegno; Ceparana – Tarros Sarzanese; Don Bosco Spezia Calcio – Rupinaro; Santerenzina – Levanto Calcio; Sori – Rapallo.



Risultati ventunesima giornata

Colli Ortonovo – Ceparana 5-2

Golfo Proreccocamogliavegno – Don Bosco Spezia Calcio 2-5

Levanto – Sori 2-1

Rapallo – Cadimare 2-3

Rupinaro – Caperanese 0-2

San Lazzaro Lunense – Calvarese 2-0

Tarros Sarzanese – Santerenzina 7-0



Classifica - Don Bosco Spezia Calcio 50; Caperanese, Tarros Sarzanese 40; Colli Ortonovo 39; Golfo Proreccocamogliavegno 32; Calvarese 31; Cadimare Calcio 30; Levanto Calcio, Sori 28; Santerenzina 25; San Lazzaro Lunense 21; Casarza Ligure 18: Ceparana 17; Rapallo 9; Rupinaro 5.