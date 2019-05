Juniores Cup, la rappresentativa del Girone A vince all'esordio trascinata da Saporiti

Il fantasista classe 2001 della Fezzanese fornisce gli assist per i gol di Kallon (Savona) e Nouri (Chieri) nell'esordio vittorioso della Rappresentativa del Girone A di mister Fossati. Anche l'altro elemento dei Verdi Frolla in evidenza con un palo

La Spezia - Ha preso il via in Versilia, storica location della competizione, la 6^ edizione della Juniores Cup, il torneo riservato alle migliori selezioni under 18 del campionato nazionale di Serie D. Dal 7 all’11 maggio spazio alle nove selezioni Juniores, tante quanti gli attuali gironi della Serie D, composte da giovani calciatori individuati tra le societá del girone di appartenenza, impegnati in formazioni che non hanno una precisa natura territoriale ma che esprimono la linfa giovanile presente in ciascun girone del Campionato d’Italia. Nella prima giornata dei triangolari, svoltasi oggi sui campi di Lido di Camaiore, Capezzano Pianoro e Forte dei Marmi, si sono registrate le vittorie delle Rappresentative A, B e G. Un inizio spettacolare con 10 reti realizzate in vivaci confronti tra le selezioni impegnate in linea con l'obiettivo di sempre che, tra i valori fondanti della Lega Nazionale Dilettanti, è sempre stato quello di offrire un'occasione di puro scambio tecnico tra i calciatori più giovani e più promettenti della quarta serie nazionale. Il Coordinatore del Dipartimento Interregionale della LND Luigi Barbiero, dopo aver ringraziato il Consiglio Direttivo del Dip. (organismo promotore ed organizzatore della kermesse) e tutte le Società che, ancora una volta, hanno dimostrato sensibilità e piena collaborazione, ha voluto sottolineare lo spirito di questa importante manifestazione: “Sono felice di veder confermata la bontà di questa iniziativa attraverso una sempre più consistente presenza di osservatori sugli spalti. Offrire questa vetrina alla ‘cantera’ del Campionato di Serie D è uno dei nostri principali impegni e rivolgo ai 180 ragazzi che si affronteranno da oggi in campo, i miei più sinceri auguri affinché possano vivere un’esperienza umana e formativa di primo piano”.



Sul rettangolo verde hanno brindato al primo successo le selezioni dei gironi A, B e G superando rispettivamente le squadre rappresentative dei gironi I, F e D. Nel primo confronto i ragazzi di mister Fossati si sono imposti con il risultato di 3 – 1 frutto delle marcature di Yayah Kallon (Savona), di Yousseff Nouri (Chieri) ed Andrea Benassi (Chieri). Chiude sul finire di gara, limitando così il passivo, Giovanni Leonardi (Palmese) in forza alla Rappresentativa del girone “I”. Grande protagonista di questa partita è stato il fantasista della Fezzanese Edoardo Saporiti (nella foto di Stefano Stradini, ndr) che ha offerto i due assist decisivi per le reti di Kallon e Nouri. L'altro elemento della formazione spezzina, l'attaccante Francesco Frolla anch'esso partito tra i titolari, ha invece colpito un palo al 35° su assist di Kallon. Secco 3 – 0 della selezione “B” sulla “F” nel secondo confronto in programma e rocambolesco successo della Rappresentativa “G” sulla “D” che, al 90°, conduceva per 1 -0. Nel primo minuto di recupero Fabio Veneziani (Latina) pareggiava il conto e al 94’, su calcio di rigore, regalava il successo ai suoi.



Il programma completo



Martedì 7 maggio – Prima giornata triangolari



Ore 15: Rappresentativa “I” – Rappresentativa “A” 1-3



Stadio Benelli di Via Trieste, Lido di Camaiore (riposa Rappresentativa ”H”)



Marcatori: 21’ pt Kallon (A), 24’ Nouri (A); 38’ st Benassi (A), 43’ st Leonardi (I)



Ore 16.30: Rappresentativa “F” – Rappresentativa “B” 0 - 3



Stadio Comunale di Via Le Pianore a Capezzano Pianore (riosta Rappresentativa “E”)



Marcatori: 3’ pt Toniolo (B); 13’ st Motta (B), 22’ st Messaggi (B)



Ore 18.00: Rappresentativa “D” – Rappresentativa “G” 1 - 2



Stadio Comunale “Necchi Balloni” di Via XX Settembre, 91 a Forte dei Marmi (riposa Rappresentativa “C”)



Marcatori: 10’ pt Vago (D); 91’ st Veneziani (G), 94’ st Veneziani rig.



Mercoledì 8 maggio seconda giornata triangolari



Ore 15.00 seconda gara triangolare: Rappresentativa “E” – (“F” o “B”) presso Stadio Comunale “Marco Pedonese”, Via Giacomo Leopardi s.n. c Marina di Pitreasanta



Ore 16.30 seconda gara triangolare: Rappresentativa “C” – (“D” o “G”) presso Stadio Comunale di Via Le Pianore a Capezzano Pianore



Ore 18.00 seconda gara triangolare: Rappresentativa “H” – “I” (riposa “A”) presso: Stadio Comunale “Marco Pedonese”, Via Giacomo Leopardi s.n. c Marina di Pietrasanta



Giovedì 9 maggio terza giornata triangolari



Ore 16.00 terza gara triangolare: Rappresentativa “C” – (“D” o “G”) presso lo Stadio Comunale “Marco Pedonese”, Via Giacomo Leopardi s.n. c Marina di Pietrasanta



Ore 16.00 terza gara triangolare: Rappresentativa “H” – (“I” – “A”) presso Stadio Comunale di Via Le Pianore a Capezzano Pianore



Ore 16,00 terza gara triangolare: Rappresentativa “E” – (“F” o “B”) presso Campo “Benelli” di Via Trieste angolo Viale Kennedy a Lido di Camaiore



Venerdì 10 maggio - semifinali



Ore 15.30 1° Semifinale presso Stadio Comunale di Via Le Pianore a Capezzano Pianore



Ore 17.30 2° Semifinale presso il Comunale “Marco Pedonese”, Via Giacomo Leopardi s.n. c Marina di Pietrasanta



Sabato 11 maggio – Finale



Ore 11.00 Finale 1° e 2° posto presso lo Stadio Comunale “Necchi Balloni” di Via XX Settembre, 91 a Forte dei Marmi