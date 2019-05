Juniores Cup: Saporiti ci ha preso gusto, Rappresentativa "A" qualificata

Il fantasista della Fezzanese serve i due assist per la decisiva doppietta di Rastrello. Oggi la semifinale contro la Rappresentativa del Girone "G"

La Spezia - Il terzo atto della Juniores Cup 2019 ha consegnato la composizione delle quattro squadre che oggi, venerdì 10 maggio, si affronteranno per le due semifinali in programma presso gli impianti di Capezzano alle ore 15.30 e di Marina di Pietrasanta alle ore 17.30. A contendersi l’accesso alla finalissima di Forte dei Marmi saranno nel primo incontro la Rappresentativa “C” al cospetto della Rappresentativa “B” e nel secondo la Rappresentativa “G” contro la Rappresentativa “A”. Le quattro contendenti arrivano all’appuntamento grazie alle nette affermazioni della selezione “B” e della “A” che hanno superato rispettivamente, con il medesimo risultato di 3-1, la Rappresentativa “E” e quella del girone “H” e della vittoria ai calci di rigori della Rappresentativa “C” nei confronti della Selezione “G”. Per il girone “B” (Lombardia, Veneto) guidato da mister Mario Fiore due reti nella prima frazione ad opera di Gabriele Motta (Pro Sesto) ed una allo scadere di gara con Daniel Seghezzi (Virtus Bergamo). La marcatura a favore della Rappresentativa “E” (Umbria, Toscana) è invece giunta a causa di un’autorete di Mattia Raccuglia (Caronnese). A ispirare il successo per la Rappresentativa "A" (Liguria, Lombardia, Piemonte) è stato ancora il fantasista della Fezzanese Edoardo Saporiti (nella foto di Stefano Stradini, ndr) che ha servito, come nella gara precedente, altri due assist decisivi questa volta per la doppietta di Filippo Rastello attaccante del Borgosesia a segno per i gol dell'1 - 2 e dell'1 - 3. La partita l'aveva sbloccata Paolo Calderone, giovane punta dell'Unione Sanremo, ma a portare la gara sul momentaneo 1 - 1 ecco il sigillo di Davide Palermo del Gravina. E' entrato a partita in corso l'altro classe 2001 della Fezzanese Francesco Frolla offrendo il suo contributo alla rimonta vincente. Rimonta e successo ai calci di rigore per la Rappresentativa “C” (Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto) nei confronti della Rappresentativa “G” (Campania, Lazio, Sardegna) che passa quindi la fase eliminatoria come miglior seconda dei tre raggruppamenti. La formazione di mister Antonio Paganin, passata in svantaggio di due reti a zero, ha avuto la forza di raddrizzare l’incontro pareggiando le iniziali marcature del primo tempo di Jacopo Pesarin (Trastevere) e Daniele Grappasonni (Trastevere), con quelle nella ripresa di Gianmarco Cavaliere (Arzignano Valchiampo) e Aloy Ivvunze (Montebelluna). Dagli undici metri, come nella precedente affermazione, la spuntano i “rossoverdi” di Paganin.



Programma odierno - Semifinali



Rappresentativa “C” vs Rappresentativa “B”

Stadio Comunale di Via Le Pianore a Capezzano Pianore - Ore 15:30



Rappresentativa “G” vs Rappresentativa “A”

Comunale “Marco Pedonese”, Via Giacomo Leopardi s.n. c Marina di Pietrasanta - Ore 17:30



Guido Lorenzelli