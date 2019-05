Juniores Cup, Frolla e Saporiti in finale con la Rappresentativa "A"

Le reti di Kallon (Savona) e Scibetta (Stresa) piegano la Rappresentativa "G". Domani mattina alle ore 11:00 al "Necchi Balloni" di Forte dei Marmi la finalissima contro la Rappresentativa "C"

La Spezia - Saranno la Rappresentativa del girone “A” (Liguria, Lombardia, Piemonte) e la Rappresentativa del girone “C” (Friuli Venezia Giulia, Trentino A.A, Veneto), a contendersi il titolo di Campione d’Italia nella Juniores Cup 2019. La squadra guidata da mister Antonio Paganin (“C”) ha superato la Selezione del girone “B” (Lombardia, Veneto) al termine di un match molto combattuto ed equilibrato, specialmente nel primo tempo, dove qualche occasione più nitida era stata ad appannaggio dei ragazzi di Mario Fiore (“B”). A risolvere la contesa è stata una prodezza da fuori area di Leonardo Pilotto (Campodarsego) con un preciso tiro sotto alla traversa che il numero uno Mattia Cioffi (Pro Sesto), della selezione “B”, non ha potuto evitare si trasformasse in gol. La Rappresentativa “A”, con l'attaccante Francesco Frolla e il fantasista Edoardo Saporiti della Fezzanese partiti entrambi titolari, vola in finale in virtù del successo per 2 - 1 strappato alla Rappresentativa “G” (Campania, Lazio, Sardegna). Le reti, tutte nella ripresa, portano le firme di Yayah Kallon (Savona) e Alejandro Scibetta (Stresa) per la squadra di mister Giuseppe Fossati (A) e di Luigi Di Fusco (Aprilia) per quella di mister Maurizio Coppola (G). L’appuntamento è ora fissato per domani alle ore 11, al “Necchi Balloni” di Forte dei Marmi, per l’ultimo confronto valevole per la conquista del titolo 2019.



Venerdì 10 maggio - semifinali



1° Semifinale Rappresentativa “C” - Rappresentativa “B” 1 - 0

Stadio Comunale di Via Le Pianore a Capezzano Pianore

Marcatori: 22’ st Pilotto (C)



2° Semifinale Rappresentativa “G” - Rappresentativa “A” 1 - 2

Comunale “Marco Pedonese”, Via Giacomo Leopardi s.n. c Marina di Pietrasanta

Marcatori: 15’ st Kallon (A), 22’ st Scibetta (A), 25’ st Di Fusco (G)



Guido Lorenzelli